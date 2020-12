Llavors s’obrira la veda —si no s’ha obert ja— i molts altres municipis s’hi apuntaran. Si el joc de majories i minories ho permet, la petició reixirà. Potser al “joc polític” s’apuntaria també el pspv-PSOE segons quins beneficis hi aconseguira. Així, el conflicte lingüístic obscenament polititzat haurà obert un altre front.

Les preguntes són: ¿com és possible que un dels ajuntaments que menys ha fet, fa i farà a favor d’una mínima promoció de l’idioma llance aquest debat?, ¿Per què un ajuntament que en un país normal hauria estat sancionat per no usar adequadament una de les llengües oficials desenes, potser centenars, de vegades, des dels temps de l’il·lustre Lassaleta, es mostra tan bel·ligerant i superb contra l’idioma? Jo no tinc cap dubte, és tracta d’una senzilla maniobra electoralista i de desgast d’una oposició erràtica i debilitada: pura política miserable feta amb allò que més menyspreen, la nostra llengua.

I si Vox i el PP tingueren raó? Perquè, vegem, ¿com es pot sostindre que Alacant és un “terme municipal de predomini lingüístic valencià”, que és com ho expressa literalment la LUEV? Des del punt de vista del “sentit comú de la gent del carrer” de cap manera. Però és que es podria dir el mateix de quinze municipis de la “provincia de Alicante”, els més grans! ¿No serà que la LUEV és tan obsoleta en això i moltes altres qüestions que, senzillament, no és una llei lingüística per al segle XXI?

Pensem que la classificació dels termes municipals de les tres províncies (Títol cinquè de la Llei d’ús i ensenyament del valencià) usa una terminologia absolutament imprecisa i falsa, tant en termes demogràfics com sociolingüístics, que es basa en el nomenclàtor que als anys seixanta del segle passat va fer el professor Sanchis Guarner sobre els territoris històricament valencianoparlants i castellanoparlants del nostre país. Pensem també que organitzar els drets i deures lingüístics, així com les polítiques de defensa i promoció del valencià, al nostre territori —de Vinaròs a Oriola— no pot basar-se en “fites municipals” tan poc creïbles com les de la LUEV (¿Com s’explica que un estudiant que viu a l’avinguda J. Martínez González, d’Elda, que ha jugat i és amic de tota la vida d’un altre que viu a l’avinguda Reina Sofia, de Petrer, estiga exempt d’estudiar valencià i l’altre no quan l’un i l’altre estudiants tenen els seus domicilis a menys de cinquanta metres de distància?).

Al segle XXI, els drets lingüístics han de basar-se en polítiques de promoció solidària i afavoridora de la llengua minoritzada, el valencià, i crear les condicions administratives, socials, mediàtiques, culturals i educatives perquè el multilingüisme es visca positivament a favor de les llengua pròpia més feble socialment. És evident que els polítics s’han mostrat incapaços de fer açò, ni uns ni altres. O s’espavila la societat civil o maniobres tan obscenes com la de VOX i el PP a l’ajuntament d’Alacant acabaran sent exitoses. El sud és dèbil, per això els covards l’ataquen.