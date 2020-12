Democracia, cambio social y populismo

En primer lugar, se trata de agudizar las contradicciones como se repite en la teoría marxista. Seguramente un tweet o una declaración no permite extenderse y entrar en matices, pero en este caso es importante. Seguramente el conflicto político, también el social y el económico son los motores del cambio. De cualquier cambio, porque en la medida en que se encrespan las contradicciones se sitúan a los distintos agentes sociales, clases, grupos, asociaciones o partidos, y les obliga a que se posicionen ante las distintas alternativas; que al final, se reducen a dos: el “nosotros y ellos”; “los de arriba y los de abajo”; “la casta y el pueblo”

En segundo lugar, es el motor del cambio. Cierto, de cualquier cambio, también de los cambios reaccionarios que buscan volver a situaciones pasadas. Esto es algo que Trump dominaba perfectamente, y sigue jugando a posicionar a la gente entre los que consideran las recientes elecciones norteamericanas legítimas, y los que las consideran fraudulentas.

En tercer lugar, el cambio no es necesariamente un progreso, como muchas veces se da a entender. Dar por hecho que la historia tiene un carácter lineal y progresivo- como pretende la teoría leninista- de avance en la democracia, en la civilización, o en la realización humana no deja de ser un presupuesto. La historia ha dado muestras, muchas veces, de resolver las contradicciones refugiándose los protagonistas y agentes sociales en respuestas del pasado, que quizá impliquen más seguridad para mucha gente, pero que no resuelven las situaciones más graves. En la historia, en momentos de crisis la gente se refugia en lo conocido, en lo que aparentemente le ofrece mas seguridad. El franquismo es una clara muestra de lo que digo, y el mismo régimen soviético instaurado por Lenin es otra.

El conflicto político no es único. La sociedad se define por las relaciones entre individuos y grupos entre clases y fuerzas sociales y estas interrelaciones, en mayor o menor grado, en una forma u otra, son de dominio, de explotación o de hegemonía. En definitiva, las fuerzas políticas, también U.P., intentan agudizar los conflictos políticos y reagrupar las demandas insatisfechas para hacer progresar o evolucionar la sociedad, según sus intereses. Los conflictos políticos son múltiples y variados y pueden ser el motor de la democracia, pero también el de la reacción, por eso es fundamental en la dirección de una organización política establecer objetivos y prioridades.

Me explico: por ejemplo, la disyuntiva entre monarquía o república. Es evidente que la monarquía es un sistema del antiguo régimen, con una legitimidad dinástica que hoy día pocos comparten, y se puede estar de acuerdo en que la república sería un avance. Centrar la contradicción- el quehacer de determinados dirigentes políticos- y polarizar a la sociedad española entre monarquía o república es una temeridad irresponsable. Primero, porque un cambio democrático al sistema político republicano es absolutamente inviable, hoy y aquí, en base al procedimiento de reforma constitucional. Por lo tanto, centrarse en esa contradicción conducirá al antagonismo a que todas las fuerzas políticas se posicionan a favor o en contra de la monarquía; a favor y en contra de la Constitución tal y como está, pero no conseguirá un cambio constitucional, y por lo tanto el único objetivo aparente es marcar las diferencias con su socio de gobierno con vistas a las elecciones catalanas. Es agudizar una contradicción- un conflicto político-, muy sensible para gran parte de la sociedad española, de resultado imprevisible. El Partido Popular, y Vox hacen lo propio, polarizando entre enseñanza pública y privada, sabiendo que tendrán que aceptar la Ley Celáa. La perspectiva es también movilizar y disputarse el electorado españolista en las elecciones catalanas.

El populismo y las teorías de Ernesto Laclau inspiran muchas de estas acciones. Mientras la izquierda continental buscó su reflexión en las escuelas de Londres, Frankfurt o Budapest. Los populismos, también los de derechas, se inspiraron en los postmarxistas latinoamericanos.