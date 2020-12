El problema no es la Ordenanza sino la Concejalía

Por un lado, el ejecutivo municipal apostó fuerte por publicitar el belén más grande del mundo que colocó en la plaza del Ayuntamiento, con un San José que mide 18,5 metros y una Virgen María con otros 17 metros, para lo cual ha gastado 123.000 euros, a los que hay que sumar otros 15.000 euros por la certificación del récord otorgada por ese negocio particular y hortera llamado “Guinness de los récords”. Pero al mismo tiempo, y como elocuente contrapunto, Alicante y su gobierno municipal han llenado espacios en las redes sociales y en los medios de comunicación por la lamentable “ordenanza de la vergüenza” que presentaron tras superar el primer trámite de la Junta de Gobierno, con la que pretendían imponer elevadísimas multas a personas que ejercen la mendicidad, que duermen en la calle y a mujeres prostituidas, sin actuación o intervención social de ningún tipo.

Cualquier experto en impacto social puede verificar que, si de algo se está hablando de Alicante en estas Navidades, muy por encima del pretendido belén gigantesco, es de un gobierno municipal de derechas que pretendía criminalizar la pobreza, imponiendo multas delirantes que pueden llegar, incluso, a los 3.000 euros a personas que, precisamente por su condición de exclusión y marginación extremas, carecen de medios incluso para su subsistencia. Una Navidad de récord en Alicante para la que no se han regateado recursos, frente a una propuesta de ordenanza municipal que apostaba por marginar, perseguir y estigmatizar, todavía más, a los más pobres entre los pobres. Toda una declaración política.

Un plan sin fisuras que parece ideado por algún iluminado: si queremos que en nuestras calles no haya personas que ejercen la mendicidad para comer, que duermen en ellas porque no tienen ni un techo o mujeres obligadas incluso a vender su cuerpo, nada mejor que imponerles unas sanciones elevadísimas que nunca podrán pagar porque, además, si tuvieran ese dinero, no estarían en esa situación y lo dedicarían a atender sus necesidades básicas. Y todo ello, además, eludiendo cualquier intervención social por parte del Ayuntamiento hacia estas personas en situación de exclusión extrema, manteniendo la Concejalía de Acción Social hecha unos zorros, con un nivel de deterioro y colapso insoportable.

Sin embargo, no es la respuesta ante estas situaciones tan penosas, la reducción de la pobreza o abordar las causas que llevan a estas personas a estar en la calle lo que preocupa al gobierno municipal del PP y Ciudadanos, ni mucho menos, sino algo de mayor calado estratégico: lanzar un mensaje de autoridad a su electorado de derechas que conecte con los fundamentos ideológicos de sus votantes, en línea con los mensajes que difunden la extrema derecha y la derecha extrema en estos momentos. El discurso de la criminalización sobre todos aquellos que viven en la pobreza y la marginalidad, de la persecución contra quienes tienen que buscarse la vida para sobrevivir, de la estigmatización por su condición de perdedores sociales, conecta con las tripas de un electorado y de unos políticos que han convertido a los pobres en residuos sociales, en desechos de un sistema económico que los considera como seres improductivos.

Lejos de trabajar para construir una ciudad inclusiva, en la que se reduzcan los elementos que generan esas situaciones de marginalidad y se garanticen unas condiciones de vida dignas, nuestro equipo de gobierno quiere señalar con el dedo y multar a quienes, por circunstancias muy complejas y variadas, viven en la periferia de nuestra sociedad, tratando de sobrevivir como pueden. Porque, además, la pobreza es silenciosa, estigmatizante, excluyente, anulando la voz de unos infortunados que carecen de poder y de interés político para los gobernantes.

Y mientras tanto, nuestro Ayuntamiento no para de repetir con indisimulado cinismo que va a cumplir con una Agenda 2030 que recoge, en su objetivo 1, “poner fin a la pobreza en todas sus formas”, pero que en Alicante se pretende hacer a golpe de multas, sanciones y criminalización. Nada distinto a lo que se hace desde una concejalía de Acción Social en plena descomposición, de espaldas a los problemas sociales de la ciudad. Y no es una afirmación caprichosa. Junto a los reiterados reproches del Síndic de Greuges al Ayuntamiento por su pasividad y falta de acción contra la emergencia social, se añade el hecho de que las personas que requieren ayuda de los centros sociales estén recibiendo citas para dentro de diez meses, algo que demuestra el desastre de una política social municipal abandonada en manos de una edil sin conocimiento, sin capacidad y carente de la mínima empatía.

Pero eso sí, podremos recomendar a los pobres que vayan a la plaza del Ayuntamiento a visitar un belén que es de récord. El problema no es una ordenanza fracasada, sino toda una Concejalía de Acción Social más necesaria que nunca, ausente en plena emergencia social.