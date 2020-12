Reflexiones a propósito del dichoso covid

Y yo me pregunto: ¿No contiene la Tierra la misma riqueza que a primeros del año 2020? ¿O es que alguien se ha puesto a quemar billetes sin que nos hayamos enterado?

No lo parece. Asumiendo que la cantidad de riqueza es la misma, parece evidente que lo que ha cambiado es su distribución, o su circulación. Es posible que el miedo haga que el dinero se retraiga, aceptado. Pero, insisto, su cantidad no ha variado. Entonces… la ruina de millones de personas…

Porque el sistema capitalista es como una serie de ruedas dentadas que giran solidariamente: Unas hacen rodar a las otras, y si alguna se atasca, todo el sistema se resiente. Es decir, que hemos creado un sistema que se basa en el consumo, y si éste disminuye se derrumba todo el entramado.

Bueno… o no tan bueno. Porque el consumo depende de muchos factores, y los psicológicos no son los menores. Y resulta que, además, vivimos una especie de concertación en este asunto del consumo. Pondré un ejemplo: Amazon. Esa mega tienda se está quedando con una proporción enorme del mercado de ventas y distribución. Y ha hecho desaparecer a millones de minoristas, que a su vez generaban millones de puestos de trabajo, incluyendo los suyos. ¿La consecuencia? Que Amazon hace lo que antes hacían millones de tiendas con la milésima parte de empleados, que además no están precisamente bien pagados. Entonces, ¿a dónde ha ido a parar toda la riqueza que el gigante ha desviado de los circuitos tradicionales? Sencillo: A su dueño: El tal Jeff Bezos es el tipo más rico del mundo, se le calcula una fortuna de 184.400 millones de dólares. En otras palabras: lo que ganaban millones de comerciantes y empleados ahora lo atesora un señor. ¿Ese es el camino adecuado? ¿No estamos liquidando la clase media, que es lo que realmente estabiliza a una sociedad? ¿Quizá se nos ha ido la mano con este sistema? Recordemos eso tan manido de los “mercados”, unos entes capaces de arruinar un país en una mañana, jugando con las bolsas, las opciones de futuro e intangibles varios, lo que se llama “economía virtual”.

Claro que la otra opción es muchísimo peor: La economía socializada ha demostrado, allá donde se implantó, que es la mejor receta para arruinar una sociedad; porque carece del ingrediente más importante que necesita el ser humano en su vida: La ilusión por mejorar.

Y ¿ahora qué va a pasar? ¿Hacia dónde nos dirigimos?

Yo en el horizonte atisbo un nuevo factor, que va a condicionar nuestras vidas en las próximas décadas: La inteligencia artificial, los robots, para entendernos.

Las máquinas pensantes van a suponer una auténtica revolución (la quinta y más importante) y van a ahorrar costes a base de bien. La cruz de la moneda es que desplazarán a millones de humanos de sus tareas tradicionales. Y hay dos opciones: Les pagamos a los humanos un salario por el simple hecho de serlo o hacemos que los robots coticen y que las empresas reviertan en la sociedad ese exceso de rentabilidad que les aportará la inteligencia artificial.

¿Ustedes apostarían por alguna de estas opciones? ¿Piensan que las empresas van a ser atacadas por el virus de la responsabilidad social? ¿Ven a los Bezos del mundo renunciando a sus miles de millones de beneficios para que el pueblo pueda vivir?

Ah… pero… ya le pasó a Henry Ford, que se dio cuenta que con lo que les pagaba a sus trabajadores no eran capaces de comprar los coches que ellos mismos fabricaban. O en otras palabras: los humanos tenemos una faceta que hay que conservar para que el sistema siga rodando: Hemos de seguir siendo consumidores.

Por tanto, amigos, quizá haya llegado el momento de darle una pensadita a este sistema para mantenerlo y, sobre todo, mejorarlo.

¿Es posible nuestro modo de vida con una mejor redistribución? ¿Es razonable que haya sujetos que acumulen capitales que no pueden gastar ni en diez generaciones? ¿Es compatible que nos sirvan las máquinas con que haya humanos-consumidores que compren los productos que fabrican esas máquinas? ¿Llegará el tal Bezzos a los 200.000 millones de dólares?

Lo dicho… una pensadita…