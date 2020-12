2020, el año de China

No creo que nadie en su sano juicio vaya a echar de menos este año 2020 que tantos sinsabores nos ha traído. Pocos podíamos suponer las pasadas Navidades que la pandemia que entonces veíamos como algo lejano que sólo afectaba a China, como otra “gripe aviar”, iba a cambiar tanto nuestras vidas solo unos meses más tarde. Y no será porque algunos científicos no lo hubieran advertido pues siempre ha habido pandemias y era previsible que alguna fuera muy contagiosa y que con la globalización se extendiera rápidamente por los cinco continentes.