Del brexit a la Unión Europea pasando por Schengen

Si le sale bien esto a Pedro Sánchez se les cae la palabra España de la boca a todas las derechas durante una buena temporada. Las condiciones en que va a quedar Gibraltar con relación a la Unión Europea, tiene que aprobarlas expresamente España, esa fue una condición que Sánchez exigió en 2018 para no vetar el acuerdo del Brexit. España ha estado negociando con el gobierno británico, y con la asistencia del Gobierno gibraltareño, en paralelo a las reuniones del brexit, las condiciones en que quedará Gibraltar. De hecho, la única referencia en el acuerdo del brexit sobre el tema, es que se estará a lo que el Reino Unido y España acuerden. Esto quiere decir sencillamente que en caso de que no haya acuerdo la frontera gibraltareña podría quedar como la de cualquier país tercero, peor que la del paso de ferrys en Calais y el Eurotúnel. El acuerdo del brexit no sería aplicable a Gibraltar, salvo que España dé el visto bueno.