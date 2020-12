Mi gran noche

La incertidumbre con la que hemos vivido 2020 nos hace difícil predecir qué ocurrirá en 2021. Sin embargo, el ser humano, desde tiempos inmemoriales, ha intentado conocer su destino anticipándose a él. Desde interpretar las entrañas de los animales hasta leer el vuelo de los pájaros, cientos de generaciones se han preguntado si es posible ver el futuro. Algunos confían en el horóscopo, que, por ejemplo, predice que los Tauro como Txemi Urtasun o Edu Martínez tendrán en 2021 un reconocimiento profesional que tardará en llegar, así que habrán de ser pacientes (¿se nos resistirá la segunda fase de la competición y se producirá una lucha encarnizada por el ascenso…?). En China, 2021 trae el año del buey, un buey de oro que representa el orden, la disciplina, el esfuerzo, el trabajo. ¿Se encomendará Rivero al signo del buey de oro para conseguir la ansiada plaza a la Liga Endesa a base de tesón y entrega? Del año del buey son Samu Rodríguez y Chumi Ortega, así que quizá sea un buen año para ellos. Otros se lo fían a las cartas del tarot. El Lucentum juega, desde hace dos temporadas, con cartas de oros, pero hace ya unos días en su baraja solo aparecen las copas… veremos si en Lugo pintan bastos o si, por el contrario, Leche Río Breogán sucumbe y la Copa Princesa es nuestra. En lugares como Grecia o Turquía, es habitual leer los posos del café y adivinar, entre los posos del fondo, los restos de las paredes de la taza e incluso los bordes, lo que depara el futuro a quien lo bebió. ¿Puede hacerse eso con el baloncesto? ¿Qué poso deja en la taza un futuro campeón de copa… o de liga? En mi pueblo, como en tantos sitios, el futuro se lee en el tiempo de los días de agosto para predecir el parte meteorológico del año siguiente. Miramos las cabañuelas y trazamos una equivalencia entre los días de verano y los meses que vendrán después de diciembre. Y más allá de eso, como en la antigua Babilonia, también examinamos los sueños, que a veces traen profecías. Quién sabe si Jorge Bilbao o Álex Galán ya se han soñado encestando el mate ganador del partido de hoy contra Lleida, o si Justin Pitts se ve entre sueños levantando el galardón de MVP. A través de las cartas, de las estrellas, del péndulo, de los cristales o de las sombras, en forma de profecía o de intuición, el futuro se nos manifiesta pero hay que saber interpretarlo. Y muchos dicen que, para ver lo que acaecerá, nada como revisar el pasado. Eso hacen los Albertos antes de cada partido.

Sin bola de cristal, prevén los movimientos del equipo rival analizando su desempeño en encuentros anteriores y delineando cómo será el futuro en la cancha, con su particular numerología de posiciones y movimientos. Auguran un partido duro en el último encuentro del año pero confían en la victoria del equipo. No sabemos qué pasará… pero será una gran noche. Mientras que civilizaciones enteras se han fiado de la quiromancia para leer el futuro en la palma de la mano, analizando la línea de la vida, la línea del amor o la línea del destino, el HLA Alicante no necesita consultar a ningún adivino. Sabe que el futuro está en sus manos, y puede leer los éxitos que le aguardan en las manos de su capitán, Pedro Llompart. Porque la profecía dice que, tarde o temprano, con pandemia o sin ella, de su mano volveremos a ACB. Y no hay posos de café, cartas del tarot o astrólogos chiflados que osen impedirlo.