Que las palabras no son inocuas lo supe antes de que comenzara a ganarme la vida juntándolas para contar historias. Tuve la primera pista en la pubertad cuando, a resultas de una hazaña que aún hoy me da pudor relatar, comprendí que no es lo mismo ser valiente que temeraria, que curiosidad y fisgoneo no encierran idéntico significado aun cuando el diccionario las dé como sinónimas y que hay matices que diferencian la excitación del nerviosismo pese a que pudiera parecer que definen el mismo estado.