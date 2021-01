Carta abierta a los gestores de “La Mejor Sanidad del Mundo”

Me he permitido poner entre comillas lo de “Mejor Sanidad del Mundo” ya que, supongo que se habrán enterado, ya no se lo cree nadie.

Una de mis grandes dudas es si Ustedes se lo han creído algún día de verdad, o si sólo era una muestra más de su cinismo.

Algo queda cada vez más claro: España tenía, y sigue teniendo, unos de los mejores sanitarios del mundo. En cuanto al Sistema de Sanidad, tenía, y sigue teniendo, uno de los peores …

Eso era obvio para cualquier persona que, habiendo viajado, tenía elementos para comparar. Cuando digo viajar, no me refiero a estar de vacaciones durante 15 días aquí o allá, me refiero a haber vivido en el extranjero, y haber “disfrutado” de un sistema de salud distinto.

Esos sanitarios, que me han demostrado su valía en numerosas ocasiones desde hace más de 23 años que resido en España están aguantando…

¿Hasta cuándo aguantarán? Hace años, que me lo llevo preguntando…

Hasta ahora sólo tenían que aguantar la burocracia (lo que parece lógico, en cualquier sistema) y la política (lo cual es bastante menos lógico).

La burocracia es inherente a cualquier sistema, y cuanto mayor el sistema, mayor la burocracia…

Pero lo que no es de recibo es que la política agrave el problema, en vez de tratar de solucionarlo. Me explico: En España, como en cualquier democracia, se da la alternancia política en el poder. En otros países, siendo el objetivo la mejora del sistema, derecha e izquierda la llevan a cabo, cada una con sus métodos, lo cual da un resultado que se ha dado por llamar “3 pasos hacia adelante, un paso hacia atrás”. Queda claro que no es el sistema más eficaz, pero sigue avanzando. En cambio en España, la situación es bastante distinta. A la derecha, lo único que parece interesarle es blindar a la sanidad privada contra los ataques que va a recibir por parte de la izquierda en cuanto ésta llegue al poder. A la izquierda, lo que parece preocuparle son los privilegios de la sanidad privada, otorgados por la derecha cuando estaba en el poder.

El resultado: Donde tendríamos que tener un sistema integrado que luche “todos a una”, tenemos dos clanes enfrentados…

El problema real: Ninguno de los dos clanes hace nada por mejorar el sistema en su conjunto.

Esta situación se ha mantenido durante años, los sanitarios han aguantado aberraciones burocráticas, han aguantado unos turnos agotadores, han aguantado quejas de usuarios, más que justificadas, pero de las cuales ellos no tenían de ninguna manera la culpa. Lo que no van a poder aguantar, es el virus. Os ha venido muy bien que la gente en marzo se dé cuenta y salga a los balcones a homenajear a los que luchaban, y siguen luchando en primera línea. ¿Qué mejor manera de tenerlos contentos sin gastar ni un euro ni una hora de vuestro tiempo en intentar resolver sus verdaderos problemas? Hasta trabajaban en situación de peligro, sin poder contar con los equipos de protección que la OMS daba por imprescindibles.

A día de hoy, la agenda para pedir cita con un traumatólogo lleva más de dos meses cerrada en Alicante; ¿Prohibido romperse algo, o a Urgencias! Os estáis cargando el sistema, pero estamos acostumbrados.

Lo que es más grave, es que a cuando escribo estas líneas, la página web de la Generalitat para pedir cita lleva 3 días sin funcionar, única opción: llamar por teléfono… Aquí lo que os estáis cargando, son las personas. Entre eso y la posible falta de material de protección, son los sanitarios que pagan por vuestros errores.

El día que no queden sanitarios, quedará flagrante vuestra inepcia. Vergüenza, hace tiempo que sé que no tenéis, pero responsabilidad, si, lo dicen las leyes, pensadlo….