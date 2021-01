Antes de que sea demasiado tarde

Se acercan meses decisivos. Y no por la fantochada que tuvimos ocasión de ver el pasado miércoles por la noche en el Capitolio de Washington D.C. Tras la mutación del virus en Inglaterra y Sudáfrica, Londres ha impuesto un confinamiento estricto. Los primeros datos apuntan a un virus no más letal pero sí más contagioso: una pesadilla epidemiológica una vez la nueva variante se imponga como cepa dominante. De reojo, todo el continente observa los movimientos británicos. Suecia dice adiós a las políticas de relajación y Berlín ordena algo parecido a un confinamiento perimetral. Los números no dejan lugar a dudas: más de la mitad de fallecimientos en Alemania han tenido lugar durante este último mes, a un ritmo de mil muertos por día. En media Europa se suspende temporalmente el retorno de los alumnos al colegio, al menos hasta que se doblegue la curva de la tercera ola. Las cifras permiten intuir que esta nueva variante resulta más infecciosa para los niños y que el frío del invierno dificultará la ventilación en lugares cerrados como las aulas escolares. Las vacunas, por su parte, llegan con lentitud - seguramente unos meses demasiado tarde para incidir positivamente sobre el invierno. Hay países como el Reino Unido que han optado por suministrar una sola dosis en lugar de las dos recomendadas. Su valor es epidemiológico: ¡más vale proteger parcialmente al doble de población que plenamente a la mitad! No todos los especialistas concuerdan con esta apreciación. Faltan datos, dicen unos; facilitará la mutación del virus, dicen otros. La realidad es que –más allá de la teoría– vamos contrarreloj. Y seguramente seguiremos así hasta pasado el verano.