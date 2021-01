Reconstruir en pandemia

El cambio de año no nos va a servir para dar por superada la situación que venimos sufriendo. La vuelta de la última página del almanaque no es suficiente para frenar los efectos de la pandemia y los síntomas que genera en la economía y en la vida de las personas. No, el problema no era el 2020, sino una situación sanitaria que aun debemos de controlar, una crisis económica a la que debemos enfrentarnos y unos efectos sociales sobre los que debemos dar respuesta.