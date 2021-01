En defensa de nuestros valores

Partido Popular. Todos ellos tiran por la calle de en medio cuando algo les molesta olvidando que la democracia consiste en negociar y convencer porque para imponer ya están los dictadores. Un rasgo de nuestro tiempo es precisamente que las democracias pierden atractivo para muchos ciudadanos agobiados por el virus, el desempleo y la crisis que no les deja llegar a fin de mes. Es algo que lleva varios años constatando Freedom House pero que se ha intensificado últimamente tras el paso de Trump por la Casa Blanca y supongo que lo hará aún más tras la traca final del asalto al Capitolio. Así, China trabaja en favor de un orden internacional acorde con su filosofía política donde los regímenes autoritarios no tengan que estar a la defensiva y aguantando constantes lecciones de ética por parte de democracias que considera decadentes. A su favor juega la admiración que en muchos países despierta la forma en que ha conseguido controlar la pandemia (usando métodos draconianos) después de alumbrarla en Wuhan, y que aumenta al constatar que China es el único país del mundo que crece al 2% en 2020 mientras que el nivel de vida desciende en todos los demás. Es precisamente por ofrecer al mundo una forma alternativa de gobernanza autoritaria que la Unión Europea ha definido a China como un “rival sistémico”, y por eso una de las principales tareas del presidente Biden será restablecer las relaciones con Europa, muy deterioradas por Donald Trump, y buscar una línea de acción conjunta con respecto a China y a Rusia sobre la base de los valores que compartimos a ambos lados del Atlántico, sin dejar por ello de defender los intereses particulares de cada uno porque no son iguales. Biden también quiere convocar una “Cumbre de las Democracias” en 2021, mientras el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano acaba de publicar un documento con una serie de ideas para una posible cooperación con Europa sobre China. Todo ello con el objeto de reforzar los valores que sustentan el modelo democrático en el mundo porque si no lo defendemos nosotros, nadie lo hará.