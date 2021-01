He de reconocer que, desde que empezó la pandemia, no he sido una ciudadana modélica al cien por cien. Me resistí a llevar mascarilla hasta que nos la impusieron, durante el confinamiento hice alguna escapada furtiva para visitar a mi pareja, con la que no convivo, participé en un par de encuentros familiares con algún miembro de más respecto del cupo aconsejado. Mi intención no era desafiar las normas, ni creerme más inmune que nadie ni ser insolidaria, pero, de alguna forma, en la práctica, en algún momento lo hice, lo creí y lo fui. Simplemente flaqueó mi sentido común y, aunque no es motivo de orgullo, espero que la confesión merezca cierta indulgencia.