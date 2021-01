Filomena, a su pesar

El título parafrasea, con las solas variantes de posesivo y género, el de una extraordinaria novela de Gonzalo Torrente Ballester, leída treinta años atrás; posiblemente, la obra me vino al recuerdo más aún que por el nombre del protagonista, Filomeno, a causa de un cierto paralelismo, salvadas todas las distancias, entre la azarosa vida del citado personaje de ficción y la compleja e intrincada diacronía real de la Borrasca Filomena; y, personalizándola, no porque esta recibiera un nombre indeseado, como en aquel caso imaginario, sino por su condición de sujeto pasivo e inerme ante la atribución de culpas y daños de los que, en modo alguno, es única y exclusiva responsable. No se trata de aducir una circunstancia por completo eximente, aunque sí atenuante, de participación bien condicionada en un portento de consecuencias sumamente graves. Más allá, incluso, de la justicia distributiva, se plantea una imperiosa exigencia de ponderación y equidad, máxime si se tiene en cuenta que Filomena/o no es nombre frecuente ni el más afortunado, se suele considerar poco eufónico, olvidando o desconociendo que su etimología y acepción griegas no resultan, en absoluto, desdeñables: llaman a quien lo recibe persona amante de la vida, destacable por su fuerza, vigor e ímpetu. Por otra parte, es de resaltar que si a alguien inquieta o preocupa la cuestión Filomena/o: cuando la referencia es a borrasca, baja o depresión, toca el primer nombre, o sea, el oficial; de Filomeno podría hablarse si se maneja el concepto y nombre estrictamente científicos, el de ciclón extratropical o noruego, cuya estructura reveló y representó, por primera vez, en 1919 el miembro de la Escuela de Bergen o Instituto Geofísico Noruego Jacob Bjerknes. Y, para concluir estas mínimas disquisiciones semánticas, es de recordar que el suceso que nos ocupa merece, por su importancia, las denominaciones de acontecimiento o acaecimiento; en cambio, debe evitarse la de evento, relativa a un suceso imprevisto; este no fue tal: la predicción meteorológica lo previó y anunció con antelación más que suficiente para la adopción de las medidas pertinentes.