La biblioteca de la vergüenza

Del entrañable Pepe Marín Guerrero, subdelegado del gobierno valenciano que fue durante el mandato de los populares en Alicante, no le perdono dos cosas. Que un buen día simulara que me apuntaba por la espalda con una pistola en el semáforo del teatro Arniches de Óscar Esplá, saludándome con un “arriba las manos” (no soporto esas bromas, vengan de donde vengan). Y la más importante, que tras descubrir la placa con la que bautizaba la Biblioteca Provincial con el nombre de ‘Azorín’ en el acto público correspondiente, tras descubrir la placa se despreocupase por completo del recinto. Él, que era tan buen lector. Un mal día se le paró el corazón en acto de servicio sin que a mí me diese tiempo de pasar por la Casa de las Brujas a darle un tirón de orejas, y contarle una por una las vergüenzas de una Biblioteca que produce estupor por igual a usuarios y a sus resignados trabajadores.