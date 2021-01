Tierra quemada

No exagero. No voy a insistir en el asalto al Capitolio el día de Reyes porque mucho se ha escrito ya. El pasado martes la Cámara de Representantes pidió formalmente al vicepresidente Pence, que al parecer ya no se habla con Trump, que le inhabilitara utilizando el procedimiento previsto en la XXV Enmienda de la Constitución. Y como no ha querido hacerlo, la Cámara ha decidido iniciar el proceso para destituirle acusándole de “incitación a la insurrección”. Es muy grave porque aunque no dará tiempo a completarlo antes del fin de su mandato y puede naufragar después en el Senado, tiene dos consecuencias importantes: le otorga el dudoso honor de ser el único presidente en la historia con dos impeachments, y si progresa le impedirá volver a ocupar cargos federales. Le espera un calvario de querellas y procesos judiciales que le impedirán jugar plácidamente al golf en Mar-aLago. Trump emplea sus últimos días como presidente para llevar a cabo una oleada de ejecuciones como el país no había conocido, y para complicar la tarea de su sucesor en el ámbito de la política exterior donde su secretario de Estado Mike Pompeo parece dispuesto a no dejar títere con cabeza. Dejo de lado su reciente decisión de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental para centrarme en Irán, Yemen, Cuba y Taiwán: Irán: una obsesión de Trump desde el primer día que le ha llevado a considerar un ataque militar cuando ya había perdido la presidencia. Afortunadamente le disuadieron. Estos días EEUU ha enviado un portaaviones y un submarino nuclear a la zona, aumentando la tensión ambiental, y ha declarado que Irán es la “base de operaciones” del grupo terrorista Al Qaeda, obviando el dato de que es sunnita cuando Irán es chiíta y enemigo jurado de esa organización, a la que ha combatido en Afganistán. A Irán se le pueden criticar muchas cosas con mucha razón, pero está parece poco consistente.