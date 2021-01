¿De verdad tenemos diez días?

Colapso hospitalario, contagios disparados, muertes, muertes y muertes. Es lo que tiene salvar la Navidad, festejar como si no hubiera un mañana, ser irresponsables o pensar que el covid es como la lotería y no me va a tocar. Expertos y gobernantes nos avisaron de cara a las fiestas: que fuéramos prudentes, que limitásemos las reuniones familiares, que tuviéramos cuidado con las quedadas sociales,... ¿y qué hemos hecho? Alegría, fiesta, diversión, viajar a la provincia desde otras comunidades autónomas sin que nos pare un solo policía -sí, yo conozco en mi entorno familiar-, una parte de la ciudadanía hace oídos sordos y se lanza a quedar y quedar y quedar, la tardebuena, la tardevieja, Año Nuevo, preReyes, Reyes, ¡uah!