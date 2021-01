Adiós Pepe

Desde entonces son muchos los recuerdos contigo. La creación de la “Tertulia Amigos de Azorín” en la antigua bodega de Salvador Poveda, en el barrio de la Goletja. El éxito de participación nos llevo a trasladarla al Casino. La puesta en marcha de la revista “Monóvar” de la AEM, a mediados los 80 y sobre todo las comidas mano a mano en el Tribaldo.

Más tarde llegaría el traslado de los restos de José Martínez Ruiz y de su esposa Julia, de Madrid a Monóvar, con el Tren Azorín. La velada tertuliana en el vagón, mezclados los políticos con los periodistas. Por cierto, un traslado que Tu no veías por ninguna parte, ya que me comentabas “Rafa no sé cómo va a salir esto. No es los mismo estar en Madrid que en Monóvar, además algún familiar no está muy de acuerdo”.

Vinieron luego los Coloquios sobre Azorín en Pau. El primero de ellos con mis crónicas elaboradas contigo, vía telefónica desde Dr. Rico. Los Anales Azorinianos, tu participación en el Premio Azorín de novela y tantos otros momentos.

La desaparición de la CAM y la incertidumbre que se cernía sobre la Fundación y, por ello tú, Casa-Museo de la calle Salamanca, fue una de tus últimas preocupaciones: el futuro del legado de la vida y obra del escritor monovero. Un legado trabajado por Ti a lo largo de muchos años y que te convirtió en el mejor conocedor y primer azorinista del mundo. Ese legado que Tú sembraste, apareciendo su flor y su fruto. Ahora tendrán que ser otros los que lo mantengan vivo, con la llama de Azorín encendida

Gracias Pepe por todo y un abrazo.