Continuemos plantando cara a la COVID-19

Continuamos plantando cara al SARS-Cov-2, decididos a combatir este virus que ha tensionado al límite nuestro sistema sanitario y que ha traído consigo la lamentable y trágica pérdida de más de 52.000 vidas humanas. Una cifra que seguirá engrosando si la sociedad no actúa con la responsabilidad que el momento histórico que vivimos requiere. Como profesional médico que soy no me canso de pedir prudencia, de ser cautos y conservadores en nuestras interacciones sociales.