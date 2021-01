De mártires, víctimas y exiliados

La portavoz del Govern Catalá, Meritxell Budó culpando a los tribunales, y en particular al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque interfieren, según Budó, al anular el decreto que posterga de manera indeterminada la celebración de las próximas elecciones catalanas. Por mucho que lo repita, y aunque Oriol Junqueras diga desde la cárcel qué es un nuevo artículo 155, saben que no tienen razón. Los tribunales y sus resoluciones en cualquier sistema democrático han de ser acatadas. Y esta está muy clara.

Las razones en este caso son incontestables: en primer lugar, el presidente de la Generalitat Quim Torra dimitió y el Estatut establece un plazo determinado para elegir un sustituto, y si no el president de la Cámara ha de disolverla. El pasado 21 de diciembre se cumplió el plazo para presentar candidatos a presidente de la Generalitat como no había ninguno el presidente de la Cámara, Roger Torrent, envío al Boletín Oficial del Parlament la disolución de la Cámara y se establecía, dentro del plazo máximo de 57 días, la celebración de nuevas elecciones parlamentarias el 14 de febrero. No se presentaron candidatos como resultado del pacto entre Esquerra Republicana y JxCat. Y con el visto bueno del líder de la oposición, Carlos Carrizosa, de Ciudadanos. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, y actual presidente en funciones no tiene competencias para retrasar una convocatoria que viene exigida por la vacante en el cargo de presidente. El decreto ahora publicado, en realidad no las retrasa, sino que las suspende, las desconvoca sine die. Por mucho que se presenten como víctimas, lo han hecho muy mal.

El argumento repetido de que también las elecciones vascas y gallegas se retrasaron no tiene consistencia. Esas elecciones se retrasaron porque el estado de alarma vigente entonces imponía el confinamiento domiciliario, es decir la gente no podía salir de casa salvo fuerza mayor y el acuerdo en retrasarlas fue además por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Y la decisión fue de los presidentes titulares de ambas comunidades. La comparación no tiene base. No fue por el número de casos de pandemia, sino por el confinamiento a que estaban sujetos los ciudadanos. No es la situación actual.

Según el sondeo del CIS el PSC mantiene la mayor tasa de fidelidad de voto y recogería votos de “En comú podem”, C’s y de ERC por ese orden. Los que no saben todavía a quien votar, son en su mayoría de los grupos que “no tenía edad”, “no tenía derecho a voto”, en las anteriores elecciones, seguidos de los que votaron “en blanco” o a “otros partidos”. Los indecisos son en gran parte jóvenes.

Si los pronósticos se cumplen cabe un gobierno de Cataluña de las “tres izquierdas” (PSC, En comú, ERC), como dice el PP, o simplemente de dos, con el apoyo parlamentario de los no independentistas. En ambos casos los “podemitas” de Ada Colau cobran un papel clave. El ayuntamiento de Barcelona lo gobiernan “En comú” y el PSC, con el acoso de los “exiliados” de JxCat, como les ha calificado Iglesias, con el consiguiente disgusto de Colau, también. Bastante mártires y víctimas se hacen ya los independentistas como para que vaya Pablo Iglesias de mediador, a ensalzarlos. Claro que él los necesita, para reforzar su papel en Madrid. Pero Colau no, y “En comú podem” tampoco. Iglesias debería recordar lo que le pasó en Galicia, Euskadi y Andalucía.