Miguel Ull, íntegro y socialista

Si tuviera que definir a Miguel con una palabra sin duda diría “íntegro”. Si tuviera que definirlo con dos, diría “íntegro y socialista”. Así era: una persona íntegra y un gran socialista. Falleció con el carnet de su partido en el bolsillo y su ideología en el corazón. Nos dejó siendo alcalde de un pequeño pueblo segoviano, y como secretario general de Sepúlveda, donde seguro que ha dejado un gran vacío, similar al que nos ha dejado a la familia socialista alicantina, y a mí en particular.

Miguel fue el concejal encargado de celebrar mi boda (¡gracias, amigo!) y además fue el concejal que elegimos, en la Ejecutiva que yo dirigía, como nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, cargo que le colocó en la ingrata primera línea de la política municipal y que sobrellevó con lealtad, dignidad y trabajo, mucho trabajo. Muchas fueron las jornadas juntos, muchas de ellas amargas. No fueron pocas las noches que nos despedíamos y, en mi interior, pensaba que al día siguiente recibiría una llamada suya, diciéndome que se iba a Segovia, que ya estaba jubilado y que lo que estaba aguantando no merecía la pena. Sin embargo, al día siguiente siempre me lo encontraba con espíritu renovado, dientes apretados y volviendo a enarbolar la bandera de la justicia e igualdad con más fuerza que nunca.

Con esa lucha me quedo. Voluntad diaria de hombre honrado que realizaba las cosas sin esperar nada a cambio. Tu nombre permanecerá en mi memoria y en la memoria de tu partido. Hoy, Miguel, nosotros te recordamos con respeto y cariño, esbozando una sonrisa, sabiendo que ya estarás hablando con Negrín.

Hasta siempre amigo.

Desde estas líneas vengo a pedir al Excelentísimo Sr. Alcalde de Alicante tenga a bien guardar un minuto de silencio en el próximo pleno del Ayuntamiento de nuestra ciudad, en memoria de D. Miguel Ull Laita, portavoz municipal del Grupo Socialista 2012-2015, porque para un demócrata como él no puede haber mayor honor de contemplar como los máximos representantes de la ciudad que tanto amaba le rinden respetuoso homenaje a su memoria.