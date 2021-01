La supressió dels SPES, una mort anunciada

Malauradament, la Conselleria d´Educació té preparat un nou decret per a “l´organització de l´orientació educativa i professional”, al qual es planteja la derogació normativa dels SPEs i la consegüent desaparició d´aquests serveis. Davant d´aquesta circumstància el col·lectiu professional afectat manifesta el rebuig al desmantellament d´una xarxa que ha donat cobertura a les necessitats de la comunitat escolar en matèria d´assessorament educatiu, atenció a l´alumnat amb necessitats específiques de recolzament i als qui estan en situació o en risc de desavantatge social; amb un model multidisciplinar eficient, avalat per una llarga trajectòria i per la dedicació de professionals que han posat el millor de si mateixos en el seu treball.

Els SPEs són un referent per al sector, assessoren en innovació i metodologies inclusives, treballen per fer de les escoles grans i petites espais de millora de la pràctica docent; contribueixen decisivament en els processos d´escolarització de l´alumnat, dinamitzen i coordinen els recursos comunitaris i les ajudes per a millorar les oportunitats de cada alumne i cada alumna; adapten la intervenció a la realitat específica de la zona de cobertura, desenvolupen programes específics de formació per a millorar les competències professionals i complir eficaçment les funcions que l´Administració Educativa els assigna. I tot això, malgrat no haver comptat amb una adequada dotació i estabilitat de plantilles, a treballar en condicions de precarietat per falta de recursos i instal·lacions, a no tindre concurs de trasllats i viure contínuament amb l´amenaça de la desaparició.

Com a treballadors i treballadores dels SPEs qüestionem la decisió de la Conselleria d´Educació i ens indigna que una iniciativa de tanta transcendència no s´haja consensuat amb els agents i el personal tècnic que treballa dia a dia en la realitat de les escoles. Ara la Conselleria ven als centres educatius i a la societat l´enganyifa de que cada escola comptarà amb aquests recursos, i ho fa obviant als serveis que venen cobrint l´atenció sociopsicopedagògica escolar. Rebutgem la decisió de liquidar els SPEs i la manera en la que s´ha plantejat per part de la Conselleria d´Educació, sense haver obert un procés tècnic participatiu per a reorganitzar els serveis i adequar-los a les exigències del context educatiu actual. Aquesta forma de fer recorda la vella política de despatx, centralista i arbitrària, que d´espatlles a la realitat educativa dictamina i imposa un model sense incorporar aportacions i propostes per a millorar la planificació i l´optimització de recursos.

Lluís Ferri Silvestre es logopeda y psicopedagogo jubilado