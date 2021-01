Mentes confusas

Vivimos una época de cambio tan acelerado que las ideas tienen dificultades para adaptarse a los tiempos que corren. Y corren mucho. Durante muchos años las cosas no cambiaban o lo hacían muy despacio, nos pasamos miles de años navegando a vela y solo transcurrieron cuarenta desde que los hermanos Wright empezaron a volar hasta el primer avión a reacción, y otros veinticinco hasta que Armstrong puso el pie en la luna. Es demasiado y nuestros cerebros de cazadores recolectores, que es lo que hemos sido durante millones de años, tienen dificultades para procesar cambios tan profundos y tan rápidos. Ya en 1948 Émile Zola se preguntaba sobre los efectos que tendría sobre el cerebro la tremenda velocidad que alcanzaban los primeros ferrocarriles: 48 kilómetros por hora. Y ahora resulta que la población mundial se ha duplicado en los últimos cuarenta y dos años y que en nuestras vidas han entrado las revoluciones digital y tecnológica que hacen que los cambios no sean sólo cuantitativos sino cualitativos en el sentido de que modifican la realidad circundante. Eso nos crea incertidumbre que se traduce en inseguridad y en cabreo cuando también se desmorona el mundo de certezas que mal que bien nos ha acompañado hasta ahora. Si a esa confusión añadimos las repetidas crisis económicas y la pandemia con su corolario de aumento vertiginoso de las desigualdades y del desempleo, es comprensible que mucha gente tire por la calle de en medio y quiera derribar el sistema que ha producido estos resultados o que quiera elevar un muro muy alto alrededor de su aldea con la excusa de protegerse mejor... aunque así no se solucione el problema. Hasta hace poco la izquierda y la derecha tenían claras las ideas: la primera defendía la libertad y se ocupaba de crear riqueza, y la segunda de repartirla más equitativamente en aras de la igualdad. Entre 1950 y 1980 la economía creció, los salarios lo hicieron casi al mismo ritmo y eso dejaba satisfecha a la mayoría de la gente. Pero luego el capitalismo global se desreguló, el capital se embolsó la mayoría de los beneficios y mucha gente quedó por el camino