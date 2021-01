TEATRE ARNICHES DE ALICANTE

** ½

Creación y dirección: Yoshua Cienfuegos

Compañía: Cienfuegos Danza

Durante el confinamiento hubo impulsos, propuestas y necesidades creativas. Un ejemplo es lo que se acaba de estrenar en el Arniches. El aislamiento y la distancia no han sido obstáculos para ciertos modos de encuentro y de movilización artística con el ánimo de caminar. El soporte telemático fue la herramienta que permitió construir «aISLA2» con intérpretes que, bajo la dirección de Yoshua Cienfuegos, realizaron su tarea en diversos lugares hasta poder reunirse personalmente. Reto de esta compañía valenciana de danza con el doble mérito de ese punto de partida y del resultado obtenido ante los espectadores. El esporádico texto nos sitúa de alguna forma, aunque no sea suficiente. La reiteración dancística no permite casi avanzar ni produce cambios que estimulen las intenciones. Fragilidad humana y soledades del pensamiento. El sentimiento aprieta, pero no carece de esperanza. En nuestras manos reside el futuro, un nuevo orden y sentido de las cosas. Estar ahí, en suma. Así, Maynor Chaves, Laura García Carrasco, Ariadna Llussa, Carmen Coy y Jesús Perona Ruiz exhiben una amplia capacidad en sus movimientos individuales y en parejas. Investigar nuevas vías conduce al director y a sus componentes por la danza contemporánea, el estilizado baile español y la utilización ocasional de la palabra. Danza-teatro como género que ofrece una nueva dimensión al lenguaje corporal y gestual con determinadas maneras narrativas, expresiones y la música compuesta e interpretada en directo por Giuliano Parisi y Vadzim Yukhnevich. Algunos cánticos, teclado y acordeón con notas musicales contemporáneas o electrónicas. Los más de 20 años de Cienfuegos Danza se exponen en una labor con su espíritu de búsqueda. El diseño de luces de Germán Gundín acoge este grito poético (de aves en la isla del gallinero) que intenta exponer la necesidad de proseguir con otras estrategias, como el proceso de elaboración dirigido y coreografiado por un Yoshua Cienfuegos que también ha diseñado el peculiar vestuario.