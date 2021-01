Vaya semanita

Frente al edificio siniestrado a dos palmos de la Puerta de Toledo hay un hotel que sufrió desperfectos tres horas antes de certificarse el relevo en la Casa Blanca. En una de sus habitaciones fue donde seguí con fruición el discurso de Obama nada más proclamarse vencedor en noviembre de 2008. Está claro que Trump lo tiene todo apuntado, no hay más que visionar la cara que lució al descender en Florida del Air Force One para echar el cierre a su mandato. Produce escalofríos. La sesión en la ceneene, que se prolongó hasta las tantas con el colosal remate de fuegos artificiales, se solapó un buen trecho con el zafarrancho del Collao. Nada más dilucidarse centelleó el móvil con el envío de un galáctico del ingenio que, además de llevar enganchado a los informativos yanquis desde el sofocante recuento, es un colchonero de tomo y lomo por lo que ligó el múltiple espectáculo despachándose a sus anchas: «Le han robado el partido». Al día siguiente Donald se fue tan ricamente –nunca mejor dicho– al golf y debió alardear del resultado en el recorrido ante los adversarios puesto que no se ha practicado parte de baja alguno.