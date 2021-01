La soledad del profesor

Me llama la atención la poca repercusión que ha tenido una noticia que apareció en INFORMACIÓN (11/01/21): “Cinco años de cárcel para un joven pakistaní de 19 años por apuñalar a un compañero de clase que insultó a Mahoma”. Ocurrió en un instituto de Torrevieja una mañana del 29 de octubre de 2019 durante una clase de inglés. Lo recuerdo perfectamente, porque acostumbro a tomarme el café con las noticias de mi provincia. La casa familiar está en Torrevieja, que para algunos pertenece a un “subpaís, o comarca o región o lo que sea”. Soy docente y vivo rodeada de docentes, y la noticia me impactó como un dardo. Leo que el joven acusado deberá indemnizar a la víctima con 11.000€ por las lesiones y los daños morales sufridos y durante nueve años no podrá acercarse al joven apuñalado a menos de trescientos metros, ni tampoco comunicarse con él. El agresor declaró en su día en el Juzgado de instrucción número 1 de Torrevieja “que llevaba años recibiendo burlas e insultos de otros estudiantes, algunos sobre Mahoma, y que estaba harto”. Por su parte, el menor agredido negó los insultos y dijo que el acusado era “muy radical cuando mantenían debates sobre temas religiosos”. No puedo evitar pensar en los estudiantes que presenciaron el ataque, en las familias, en el o la profesora de inglés que estaba en el aula, en el equipo directivo, en el atacado y el agresor porque, en mi opinión, me parece una muestra de un fracaso colectivo de la sociedad en la que vivimos que merece una reflexión.