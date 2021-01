Semana tras semana, ola tras ola, y estadística tras estadística, me he hartado de ver los famosos diagramas de barras por comunidades autónomas donde, primero por número de afectados, luego por número de PCR realizadas, más recientemente por número de vacunados, siempre salían a relucir en las primeras posiciones Ceuta y Melilla, por no citar varias comunidades uniprovinciales, o la querida Extremadura.

Cuántos días y en cuántos informativos, la Comunidad Valenciana, durante los diez meses que van desde marzo a esta parte, no existió. Desde que lo fue para informar en directo que se suspendían las Fallas, el apagón, con respecto a sus cinco millones de habitantes, resultó escandaloso. En comparación a Madrid (siempre Madrid) y otras comunidades que todos tenemos en mente.

Pero lo de Alicante es punto y aparte. Se ve que nadie con mando en plaza repara en que cualquiera de nuestras comarcas tiene tanta o más población que cualquier provincia de Castilla y León y de Castilla-La Mancha.

Eso por no meterme en jardines, que los trapos sucios se dirimen en casa: dentro de la propia Comunidad Valenciana es Elche la tercera ciudad en número de contribuyentes y Castellón la cuarta; como provincia, Alicante también triplica a Castellón.

En fin, que los alicantinos somos más, hemos rozado (y desperdiciado) la potencia que da sumar casi dos millones. Aunque después de la escabechina, veremos cuántos quedarán.