Abierto por explotación

Si no les llama la atención este titular, no sigan leyendo, no les va a merecer la pena este artículo que he escrito, advierto (y me pongo la tirita antes de la herida porque ya nos vamos conociendo), tirando de ironía. Por el contrario, si algo no les ha cuadrado o les chirría de alguna manera, les invito a seguir con la lectura, ya que no solo el titular no tenía desperdicio, sino que en el propio cuerpo de la noticia nos encontrábamos con la frase “en el local se encontraban ejerciendo la prostitución mujeres contagiadas por covid y actualmente se investiga si alguna de ellas pudiera ser víctima de trata”.

Y el coro grita - ¿Cómo? ¿Alguna de esas mujeres malvadas y enfermas, podrían ser esclavas sexuales? ¡No puede ser verdad, no me lo puedo creer! – Acompañando estas palabras con grandes aspavientos para darle énfasis a su incredulidad.

El hecho que se ponga el acento en que tengan covid y no en su cautiverio, sometimiento y opresión es lo que me causó estupor. He de reconocer que desconozco si les hicieron una PCR instantánea con resultado ídem, o en el bolso, fíjate que bien, suelen llevar sus historias médicas para cualquier necesidad; el caso es que, si hubiesen tenido una ETS normalita, ya sabes, clamidia, gonorrea, sífilis, hasta VIH si me apuras, sería otra cosa, ¿pero covid? ¡Covid no por Dios!, eso si merece un artículo.

¿Los puteros tenían covid? No importa. No importa que un señor, pobre víctima de su deseo (sic), compre a una mujer porque “puedo y me da la gana” y luego vuelva a su casa con su familia, justo a la hora de la cena para ayudar a poner la mesa, porque él, él si es un hombre feminista. ¿Los proxenetas tenían covid? No importa. No importa la carroña que se alimenta de los cadáveres de mujeres muertas en vida. Son ricos y eso está muy bien porque se gastan el dinero en cosas.

Como viene siendo habitual, ni una sola referencia al nombre del local, así que me toca hacer investigaciones hasta que doy con el mismo. Llevan operando diez años con “hermosas mujeres dispuestas a todo para saciarnos, siempre renovando plazas para mantener el interés de los clientes”.

Tras la arcada inicial, me inunda un sentimiento de rabia, más cuando el pasado agosto solicitamos al equipo de gobierno de este, nuestro excelentísimo Ayuntamiento, que se hiciera un censo de locales de alterne y que se revisasen las licencias con las que estaban operando los locales.

También al mes siguiente presentamos una iniciativa en el pleno, iniciativa que se aprobó, donde se pedía que el Gobierno de España legislase en contra de la prostitución, siguiendo el modelo abolicionista de Suecia y que el gobierno local aplicase con el máximo rigor las medidas que dispone la normativa vigente en los procedimientos de concesión de licencias de actividades para evitar el ejercicio de la prostitución. Así mismo, pedimos y así se acordó, que se revisase de forma prioritaria todas las licencias y permisos de los clubes donde se ejerce prostitución y que el Ayuntamiento pusiera a disposición de las víctimas, en el ámbito de las competencias municipales, los recursos existentes para su información y atención.

De esto hace seis meses.

El local intervenido operaba sin licencia.