Biden da puntapiés a muchas medidas del trumpismo y pretende estimular y reforzar la maltrecha economía. Pone freno a la construcción del muro con México, entre otros detalles, y Estados Unidos va a volver al Acuerdo de París (de 2016) contra el cambio climático. Sin ser una fórmula magistral, menos da una piedra. Menos daba Donald Trump. Extender la atención médica estatal a más de 90 millones de estadounidenses con bajos ingresos, sin seguro médico o con insuficiente cobertura, es un balón de oxígeno para el que lo necesita. La desigualdad racial es otra de las consecuencias de los cortes de mangas del anterior presidente, quien se fue no sin antes alentar un cachete de Estado, que así quedó la intentona golpista de sus fanáticos seguidores. Ojito con las bandas armadas que se movilizan por todo el país en apoyo al republicano.

Muestra Biden su espíritu conciliador, lo que no le debe impedir trabajar a destajo, urgentemente, y hacer horas extras para neutralizar los daños trumpistas y de la pandemia. Evitar más perjuicios aún y diluir las fuertes divisiones partidistas, cosa que en España se siguen dando alegremente por las cerriles actitudes de algunos, en lugar de ser una oposición responsable. Más todavía en los tiempos revueltos que corren. No les interesa la democracia. Solo servirse de ella y abrazar el poder.

¿Qué motivos puede esgrimir Trump para presumir de gestión y de país? Ha debilitado los cimientos democráticos y ahí están los millones de desempleados o subempleados, la precariedad, la pobreza, el hambre y un nulo plan de vacunación. Biden se pone el mono de trabajo y está dispuesto a colorear el oscuro paisaje para que deje de ser un «sálvese quien pueda» en el que si no se puede pagar un derecho, no existe. Las grotescas injusticias cabalgan tranquilamente. Un trabajador no cobra si está de baja. Los ricos son más ricos y no abonan su justa parte de los impuestos. No solo allí. Y la mala situación generalizada sigue su curso en todas partes.

Esta es la agenda «socialista» del demócrata Biden, al que los republicanos quieren parar los pies. Porque solo pretenden que se siga protegiendo a los más poderosos en claro perjuicio de los trabajadores y de los más débiles de la sociedad. Aquello de «América primero», pregonado por Trump como estrategia, continuará con algunas políticas de corte proteccionista. Comprar más bienes y servicios estadounidenses. Pero no es una simple continuidad en ese aspecto, sino que el presidente trata de aprovechar la pandemia para reconstruir mejor la economía y corregir lo que impide que los beneficios empresariales redunden en una mejora sustancial de la calidad de vida de muchos que residen en la insuficiencia aun teniendo varios empleos.