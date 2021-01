Falsificado e inútil

Un falso bolso de Vuitton no es de Vuitton, pero es bolso y sirve para meter dentro cosas y para presumir de algo colgado en la parte interior del codo, donde se estornuda desde 2020. Pero ¿qué pasa cuando compras unas pinzas de ropa que tienen aspecto de pinza, también están realizadas en plástico o madera, aparentan el mismo mecanismo de alambre que lleva décadas sujetando la ropa a los tendales, pero no pellizcan la prenda de forma que no caiga al patio de luces? Se venden objetos así. Una vez me vendieron un cascanueces que fue vencido por la primera nuez a la que se enfrentó. No cascó la nuez y aunque nos partimos de risa al verlo doblarse, aquel útil inútil sólo podría haber sido vendido de manera no fraudulenta como artículo de broma.