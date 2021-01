Un número de necios estable

Para muchas personas la navidad se celebró sin cumplir los rituales del exceso como si no pasara nada, pero un año de exposición al coronavirus todavía no ha enseñado nada a un porcentaje estable de necios que ayudó a la muerte de algunos y a la peor vida de todos. La falta de respeto a la distancia ha implantado la mascarilla devocional en público y la ausencia de juicio ha recomendado una medida como el toque de queda, innecesaria en una sociedad de ciudadanos responsables. Las llamadas al autoconfinamiento -ante la imposibilidad de imponerlo- sólo las oyen las personas conscientes.

Los inconscientes únicamente atienden la prohibición para sacar la cacerola a meter ruido. Siguen el razonamiento de que, si no está prohibido, está permitido; si está permitido, se puede y, si se puede, se hace. Se pierden ante la pregunta ¿se puede, pero se debe hacer? porque ¡cómo puede ser que no deba hacerlo y no esté prohibido! Así funcionan las cabezas a las que les gustan las órdenes claras y los liderazgos fuertes. No es raro que piensen así. Lo que oímos como paradigma de libertad es que lo no está prohibido está permitido y contiene una oportunidad y vemos que las nuevas tecnologías, los productos financieros y el tráfico de drogas hacen fortuna yendo por delante de molestas limitaciones y siguiendo el único objetivo del beneficio, sin nada que medie lo inmediato ni mida las consecuencias.