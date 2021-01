La sociedad de los derechos

Lo lamentable es que la sociedad se esté comportando con esa misma inmadurez.

Todos los días salen en las redes sociales y televisión, mensajes de mis compañeros sanitarios, muchas veces entre rabia y lágrimas, pidiendo a las personas que se comporten como adultos con la pandemia.

Pero parece ser que hay mucha gente que se ha quedado en los 13 años de edad mental.

Piensan que, por ser menores de 40, no se van a contagiar, que solo lo hacen los viejos y que estos ya han vivido mucho. Olvidan que cada vez afecta a más personas jóvenes sin enfermedades anteriores. Piensan que, si se contagian en alguna reunión o fiesta, el proceso será como un resfriado fuerte, que además les permitirá dejar de asistir a clases o al trabajo, si tienen; vamos como unas mini vacaciones. Olvidan que cada vez se conocen más efectos secundarios, más secuelas: mentales, pulmonares o cardiacas, que pueden arrastrar de por vida. Piensan que, si su situación empeora, siempre tendrán una cama, sea donde sea, para atenderles. Olvidan que nunca habrá los mismos recursos en una planta de hospitalización que en un gimnasio, cafetería, o cualquier otro lugar habilitado por la sobresaturación. Piensan que, siempre habrá un médico y un enfermero pegados a la cabecera de su cama. Olvidan que cada vez hay menos enfermeros y médicos para atenderle, pues son los primeros que enferman por su constante exposición. Además, cada vez hay más personas que atender, por lo que el trabajo se multiplica para los que todavía, milagrosamente, siguen en pie.

Que todo lo anterior lo vea en niñas/os de 15 años, aunque no me guste, entiendo que su madurez mental y su falta de años vividos no le permiten ir más allá del egoísmo de pensar en ellos mismos.

Lo que no me cabe en la cabeza es que personas de 20, 30 o 50 años sigan creyendo que "no pasa nada" y que si les pasa a ellos la sociedad se volcará para atenderlos.

Me enorgullezco de mi país, pero odio a las personas que se creen con todos los derechos, por encima de los más vulnerables.

J.F Kennedy dijo: “No os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros. Preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país”.

En este caso solo se nos está pidiendo que salvemos vidas: lavándonos las manos, usando mascarillas y sobre todo pasando de reuniones y fiestas, porque no hay nada que celebrar.