Soy médico privado y no estoy vacunado

No he cerrado ni un solo día mi consulta.

He atendido en persona a mis pacientes. Los he visto, los he auscultado.

Muchos pacientes han venido en busca de un médico que los atendiera, porque percibían un abandono por parte de la Seguridad Social, donde les daban cita previa para atenderlos telefónicamente, me consta que en muchos casos ante la oposición de sus médicos.

Y no, señoras y señores, no se trata de ningún mérito: es mi profesión, a lo que me he dedicado desde hace muchos años y por lo que me gano la vida.

Les repito: no estoy vacunado, aunque mi especialidad es la que más expuesta está a la infección: soy neumólogo.

Sí. Sé que todo el personal de la Seguridad Social, incluyendo puestos de muy escaso riesgo, ha recibido hasta la segunda dosis.

Como sé que hay un buen número de “espabilados” que se han colado en las listas, por mor de sus influencias políticas, sus puestos de representación o la excusa de que “han sobrado dosis”.

¿Sobran dosis, señores?

Pues aquí tienen ustedes a los hospitales privados esperándolas. A médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, farmacéuticos, recepcionistas… que están en contacto con pacientes en su día a día, que se han ofrecido de buen grado a la administración pública a colaborar en lo que se les pida y que solo salen en los medios para recordarle a la población que sí, que ahí están… pero que han cobrado por recibir a centenares de pacientes procedentes de la sanidad pública.

¡Han cobrado los hospitales privados! ¡Y nosotros que pensábamos que los privados no comían ni tenían gastos de luz, agua, teléfono e impuestos. ¡Si creíamos que los médicos y las enfermeras de los centros privados no cobraban a fin de mes!

Señoras y señores: en España, desde marzo de 2020 todos los sanitarios, de cualquier adscripción, se han volcado con los pacientes afectados por la pandemia. Muchas veces desprovistos de medidas de protección, como es el caso actual que les estoy refiriendo. Y si no me creen, solo han de repasar la lista de los sanitarios fallecidos e infectados: produce escalofríos leerla.

Pero, repito, han sido todos. ¿Saben que sensación se nos queda a muchos cuando salen nuestras autoridades a agradecer a los sanitarios… de la sanidad pública… sus esfuerzos? ¿Saben que muchos de ellos cuando enferman reclaman la asistencia de la Sanidad Privada, de decenas de hospitales capaces y tecnificados, de miles de profesionales cualificados que se esfuerzan, igual que los de la sanidad pública, en lograr los mejores resultados para sus pacientes?

Pero, a día 29 de enero de 2021, señoras y señores, los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, farmacéuticos y recepcionistas de la sanidad privada seguimos sin ser vacunados frente al covid-19.