El ministro Illa ha puesto pies en polvorosa en el momento exacto. La subasta clandestina de las vacunas del coronavirus no solo demuestra la verdadera naturaleza de los laboratorios, sino quién manda aquí. Por algo lo llaman Big Pharma. No sorprende tanto el declive de Occidente como su ingenuidad. Durante un año entero, los Gobiernos europeos se han esmerado en lavar la imagen de empresas farmacéuticas movidas únicamente por el ánimo de lucro. Les ha otorgado un aura franciscana, no ha discutido ni el mínimo de sus datos, refugiándose en autorizaciones temporales para disimular un comportamiento al borde de la temeridad. Una vez que el consejero delegado de Pfizer dio un pelotazo vacunal, casi fue jaleado por sus clientes.