Estados fallidos

Hemos visto en los últimos meses sucesos parecidos, inclusive el asalto y quema de sedes parlamentarias en Centroamérica, y en esos casos hemos sido implacables con esos Estados manifestando nuestro rechazo no solo a los manifestantes, terroristas domésticos como los califica Biden, sino también a las instituciones de esos países.

Lo sucedido en Washington los pasados 6 y 20 de enero no se puede despachar como una mera anomalía porque tiene raíces muy profundas en una sociedad como la norteamericana profundamente dividida. Donald Trump tiene una gran responsabilidad por lo sucedido, pero ese siniestro personaje no se ha inventado ni el supremacismo blanco, ni la discriminación racial y cultural; lo único que ha hecho es dar apoyo y visibilidad a decenas de millones de norteamericanos que piensan como él.

Tras la grandilocuencia de los políticos norteamericanos que hablan de unidad de la nación norteamericana, EE UU ha tenido en los años sesenta un régimen segregacionista no tan diferente del de la Sudáfrica anterior a la presidencia de Nelson Mandela, con la única diferencia de que en Sudáfrica los negros eran y son más que los blancos y en EE UU los blancos eran y son más que los negros. Y en nuestros días todavía se puede constatar la discriminación racial hacia personas de color o hacia hispanos o de otras culturas. Entre los asaltantes del Capitolio no había negros y probablemente los hispanos eran minoritarios (a salvo de los de origen cubano). La mayoría de los manifestantes y en particular sus líderes eran de origen europeo y en particular anglosajón.

Estados Unidos tiene un gran ejército y es todavía la mayor potencia económica y científica del mundo. Pero ha fracasado en lo más importante. No ha sido capaz de liquidar las diferencias raciales y culturales de sus habitantes integrando a los norteamericanos de las distintas procedencias, razas y culturas en una nación regida por los derechos fundamentales y las libertades públicas. No es ejemplo de una democracia avanzada.

Lo sucedido allí en los últimos cuatro años debe hacernos reflexionar a los europeos. Trump es un ejemplo paradigmático de populista que ha elegido lo que divide en vez de lo que une. En vez de ser presidente de todos los norteamericanos se empeñó desde el primer segundo de su presidencia en ser presidente de unos norteamericanos contra otros, a los que en vez de tratar de inculcarles el respeto y la tolerancia les condujo a ensanchar la brecha entre unos y otros hasta convertirla en un abismo. Biden tiene buenos propósitos, su discurso de toma de posesión es todo un ejemplo de un gobernante que quiere unir lo que nunca estuvo unido y en esa medida los demócratas estaremos con él, pero tenemos serias dudas de que esa unificación pueda fraguarse en pocos años.

Si los políticos españoles reflexionaran serenamente encontrarían algunos de los rasgos del populismo de Trump en sus actuaciones. No nos queremos referir a éstos o a aquéllos siguiendo la costumbre sectaria de ver la paja en ojo ajeno y no ver la viga en el propio ojo. Escuchar a unos y otros políticos españoles descalificándose una y otra vez todos los días se esté trasladando a la sociedad. Y a esta polarización se añade la anomalía independentista que incrementa la fragmentación de nuestra sociedad; la de los ciudadanos de los territorios en que operan los independentistas y la de los ciudadanos españoles en general. Y no menor fragmentación se observa en el propio Gobierno, donde el vicepresidente confunde su función con la de un polemista en un seminario universitario o en una televisión, causando un daño considerable en la reputación del Ejecutivo y de nuestro país de difícil reparación.

Para afrontar los grandes desafíos que tienen las sociedades de nuestro tiempo es necesario que tengamos un Estado fuerte, bien dotado para afrontarlos y vencerlos y una nación unida y no fraccionada. Y no parece que esos caracteres se den en el Estado de las autonomías de nuestros días. Valga como ejemplo la pandemia que se encuentra fuera de control y que lejos de concitar el acuerdo entre las comunidades autónomas y el Gobierno central se ha convertido en una fuente de disputas en las que los ciudadanos han sido olvidados. Tras vendérsenos varias veces por el presidente del Gobierno y por el exministro de Sanidad que habían vencido la pandemia, cuando se ha demostrado que eso no era cierto el presidente ha desaparecido dejando la responsabilidad a las comunidades autónomas, a las que solo ha delegado algunas de las competencias estatales. Y en estas circunstancias, por motivos partidarios, el exministro de Sanidad huye hacia su Cataluña natal.

En épocas de bonanza económica, los neoliberales suelen desprestigiar lo público que consideran ineficaz e ineficiente, y cuando llegan los malos tiempos, que son cíclicos, los neoliberales piden el apoyo de un Estado que han debilitado y que no es capaz de solucionar los problemas que sufren empresas y ciudadanos. El Estado, no nos cabe duda, debe someterse a una revisión profunda, dejando atrás las inercias que impiden un funcionamiento más eficiente, pero esta tarea pendiente desde la transición no debe confundirse con socavar al Estado; el instrumento más efectivo que los humanos tenemos para afrontar nuestras necesidades colectivas.