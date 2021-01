A los médicos de atención primaria

Médicos de atención primaria: dad la cara, escuchadnos, atendednos como merecemos. Llevamos un año sin poder asistir a vuestras consultas. No somos apestados. Somos pacientes. Vuestros pacientes. Ahora estáis vacunados. ¿Qué teméis? El sistema se porta muy mal con vosotros, ya lo sabemos. Os obliga a realizar unas tareas burocráticas que no os corresponden. A gestionar cupos imposibles. Pero nosotros no tenemos la culpa.