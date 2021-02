Pandemia, vacunas, inmunidad, carga viral, asintomáticos, contagios, virus, tasa de incidencia, muertos, coronavirus, inmunidad de rebaño, Astrazeneca, restricciones, saturación de UCIs, mascarilla, Pfizer, colapso, ERTEs, recomendaciones, antígenos, PCRs, lista preferente, anticuerpos, negacionistas, paro, privilegios, supercontagiadores, EPIs, Moderna, pobreza, confinamiento, cierre perimetral, comidas para llevar, covid19. Estos son algunos de los términos que, sin permiso alguno, destrozaron nuestra tan añorada y casi olvidada normalidad. Listado de conceptos al que mucho me temo pronto tendremos que añadir, al menos, un par de ellos más: fatiga pandémica y crisis de la salud mental.

¿Cuánto tiempo llevamos inmersos en esta pesadilla? Nueve meses, once tal vez, o un año ya, poco importa. Es el mismo tiempo que llevamos sufriendo un ininterrumpido bombardeo informativo sobre la covid 19 y esto no está exento de consecuencias. La Organización Mundial para la Salud ya ha acuñado un término “fatiga pandémica” que hace referencia a esta insufrible, tediosa y corrosiva sensación de que nuestras vidas giran entorno a una sola cosa. Dicen los entendidos en la materia que la fatiga pandémica es una respuesta natural y esperada a una crisis de salud tan prolongada. La gravedad y descontrol han obligado a llevar a cabo medidas restrictivas que han tenido un fuerte impacto en buena parte de la población. Hemos pasado del miedo y la resignación que había durante la primavera, en los inicios de la crisis, a la fatiga y al descuido por las medidas impuestas en otoño. La incertidumbre acumulada día a día genera cansancio, pena, frustración, desánimo … y, lo que es peor, desconfianza hacia lo que proponen las autoridades. La fatiga pandémica parece que será un problema añadido a los que ya está causando el coronavirus.

Decía el psiquiatra estadounidense Francis J. Braceland: “El dolor que no se desahoga con lágrimas puede hacer que sean otros órganos los que lloren”. No descubro nada nuevo si digo que otro daño colateral de la pandemia están siendo los efectos psicológicos que están apareciendo en las poblaciones que la padecen. Las somatizaciones asociadas a las patologías del virus y los trastornos emocionales del tipo de la ansiedad, miedo, estrés y depresión ya son cuadros clínicos que derivan directa o indirectamente de la propia COVID19 y del confinamiento. Quizás sea el momento de prepararnos para afrontar y así evitar el incremento de enfermedades mentales como consecuencia de la pandemia. Para ello y como casi siempre, es necesario de forma urgente paliar las deficiencias que durante años arrastra la red de salud mental en España. Tengo la triste seguridad que, tras la pandemia, la crisis de la salud mental golpeará sin piedad a buena parte de la sociedad española; una crisis más silenciosa que la que estamos sufriendo, pero no por ello menos terrible.

Sufriremos fatiga pandémica y también problemas de salud mental, aun así, podemos sentirnos “privilegiados” por nacer donde hemos nacido. Podríamos vivir en Palestina o en cualquiera de esos países que eufemísticamente llamamos del “tercer mundo”. Países que sufren la pandemia como nosotros y que siguen esperando nuestras limosnas, nuestras migajas, mientras los países ricos, los del “primer mundo” blindan las producciones de las vacunas única y exclusivamente para sus ciudadanos. Países que considerándose poderosos siguen alimentando a “la bestia capitalista”, conscientes de que con ello siguen aumentando más, si es posible, las desigualdades entre ricos y pobres. Pero bueno, yo sigo siendo de esos soñadores que siguen pensando que aquel que da lo que le sobra es como si no diese nada.

Antes de acabar, y puestos a añadir términos y palabras a esta situación de pandemia, también podríamos anotar uno más, “la resiliencia”. Resiliencia según la RAE viene a ser la capacidad de adaptación de los seres vivos a los agentes perturbadores o a una situación adversa. Seamos pues resilientes, seamos capaces de anteponernos a las adversidades que esta segunda década del siglo XXI nos ha deparado. Desarrollemos conductas positivas ante las situaciones de estrés, ante las amenazas, ante el miedo. Seamos capaces de poner al mal tiempo, buena cara. Al fin y al cabo, cuando el sol sale, para todos sale.