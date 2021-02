Fondos Europeos y oportunidades

Los Fondos Europeos de Recuperación son la respuesta mancomunada y solidaria que va a dar Europa para plantar cara a la terrible desactivación de la economía producto del COVID19. Son la gran esperanza para salir de la situación socioeconómica actual y preparar una salida a la crisis readaptando el crecimiento económico desde fundamentos más sólidos y resilientes, basados en la sostenibilidad y la innovación.

El esfuerzo económico en forma de ayudas directas y préstamos que pondrá en marcha la UE durante los próximos años es descomunal, nada que ver con las dolorosas y fracasadas recetas austericidas de la anterior crisis, y están ligados a objetivos concretos:

Alinearse con los retos de la globalización, los ODS y la Agenda 2030.

Afrontar la emergencia climática, impulsando políticas de descarbonización, economía verde y circular, movilidad sostenible y eficiencia energética.

Digitalización de los sectores productivos y modernización de los procesos en las empresas.

Reducción de las desigualdades sociales.

Asimismo, entre los objetivos que ha presentado España a la UE están la reducción del paro, especialmente el sangrante desempleo juvenil, y la reactivación de sectores estratégicos como el turismo.

Pero debemos tener claro que reconstruir no es repetir errores; como ya titulaba Manuel Alcaraz su artículo del pasado domingo que recomiendo encarecidamente leer. Porque tenemos que saber que estos Fondos representan una oportunidad para generar transformación, fortalecer y diversificar nuestros sectores productivos, fijar la transición ecológica en la agenda urbana y aprovechar la posición de Alacant para albergar proyectos que tengan como foco la innovación y la economía digital. No son para resistir, son para volver a crecer con bases más sólidas. Es decir, estos Fondos no pueden destinarse para rescatar, a través de ayudas directas, a sectores a los que debemos encontrar otras fórmulas de financiación para garantizar su supervivencia y viabilidad, por ejemplo, el actual Pla Resisteix de la Generalitat. En resumen, los Fondos Europeos han de ser la clave para alinear Alacant con la Agenda Urbana 2030.

Todavía no sabemos bien cómo se van a gestionar y ejecutar estos Fondos, pero debemos situarnos ante la oportunidad que suponen. Sabemos que el Estado es el receptor de los mismos, que los va a gestionar a través de organismos centralizados, y que la cogobernanza con las comunidades autónomas no está nada clara. Pero más allá de considerar imprescindible el protagonismo autonómico en la gestión de los Fondos, debemos reivindicar que también lleguen a las administraciones locales. No en vano son la administración más cercana a la ciudadanía, la que recibe el impacto de la crisis y además las ciudades han sido el epicentro de la misma. Habrá que buscar fórmulas de cooperación con la Generalitat Valenciana, pero el Ayuntamiento debe reivindicar su papel y ha de mostrar que está preparado para ello.

Por eso solicitamos desde hace semanas que se convoque la Comisión para debatir, discutir, negociar, pactar y preparar los proyectos para captar los Fondos Europeos, que el Pleno de Alicante aprobó en diciembre a propuesta de Compromís. Y esperamos que ahora, cuando por fin hemos escuchado al alcalde unirse a la posición de Compromís de reivindicar la gestión de los Fondos Europeos, se sitúe este tema en la agenda municipal más inmediata. Porque Alacant no puede volver a quedar al margen de las transformaciones urbanas.

No podemos fallar y la gestión de estos Fondos va requerir un esfuerzo en su preparación, tramitación y ejecución. No podemos permitirnos perderlos a causa de carencias en la agilidad administrativa y de ejecución. Y eso nos preocupa con una administración a la que le cuesta gestionar proyectos y con un gobierno municipal que fue incapaz de ejecutar más del 13% de las inversiones en 2019. Por eso, creemos que hay que poner en marcha una Oficina municipal para la gestión de estos Fondos, una oficina transversal, liderada desde Alcaldía, donde se aproveche a los técnicos y las concejalías que tienen experiencia en gestión de proyectos europeos y tramitación de ayudas. Además, debemos mostrar compromiso económico, porque la cofinanciación entre administraciones, público-privada, puede ser la fórmula para captar parte de los proyectos y los fondos económicos; por eso debe haber un compromiso político, a ratificar en la Comisión municipal. En este sentido el Bipartito debe mostrar su voluntad de destinar parte del Remanente de Crédito a captar proyectos europeos que podamos consensuar políticamente y dialogar con la sociedad civil.

No dejemos perder esta oportunidad. Trabajemos y luchemos juntos por conseguir las inversiones para transformar e imaginar un mejor Alacant.