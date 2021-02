Relaciones con el algoritmo

No acabo de saber cómo relacionarme con el algoritmo informático que hay detrás de todo lo que uso en las pantallas del móvil, el ordenador y la televisión. Se comporta como el colega que comparte tus gustos, pero, en realidad, es el tendero que quiere saber qué mercancía da más beneficios. Oigo al colega, imagino al tendero, pero cada vez que la plataforma de televisión me pide que califique una serie para mejorar el servicio vuelvo a estar en casa de mis padres porque el algoritmo se comporta como mamá, quiere saber de mí, por mi bien, porque sabe lo que me conviene y, con lo que le respondo, aprende a predecirme. Y me brota el instinto adolescente.