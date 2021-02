Responsabilidad penal y vacunas

Mientras tanto, muchos políticos han abusado de su posición y se han vacunado alegando cada cual sus motivos, ninguno atendible, alguno falso y ante la pasividad o impotencia de los dirigentes de sus formaciones cuando el cargo depende de la conducta del reclamado.

La vacunación programada estaba formulada, en esta primera fase, de forma clara, sin que cupiera excepción alguna. Cualquier interpretación carecía de justificación y nunca llevaría a integrar en el precepto a los políticos vacunados ilícitamente.

En Alicante llama la atención el caso de Cano, alcalde de La Nucía, que no sólo no ha presentado la dimisión, sino que, a diferencia de otros, consciente de su posición en la frágil Diputación, se defiende con un relato ya demostradamente incierto. La pasividad de la Diputación o la lentitud en la respuesta debida es incomprensible. Los actos explican las convicciones, no las palabras.

La Fiscalía General del Estado ha anunciado que se investigarán todas las denuncias que se presenten frente a los políticos vacunados ilícitamente valorando, como es lógico, cada caso y sus circunstancias. No actuará de oficio; tampoco lo suele hacer en general. Pero, sí a instancia de la policía que, en este caso debería mostrar una mayor diligencia e incoar los atestados correspondientes o de particulares que cumplan con la obligación de denunciar que afecta a todos los que presencien la comisión de un presunto delito (art. 259 LECrim). Y especialmente este deber incumbe a los que tengan noticia del presunto delito por razón del cargo, profesión u oficio (art. 262). Ya ha habido denuncias en Alicante.

Es este un caso en el que, a la vista de la inacción de los partidos políticos, de los dirigentes que ignoran sus deberes de denuncia y de los sanitarios que accedieron a las posibles peticiones o de los que las conocieron o indujeron, es necesario actuar de modo ejemplar. No se trata de banalidades, sino de claros abusos que se concretan en negar a quien lo necesita lo que le puede salvar la vida o evitarle una enfermedad. Soy reacio a la respuesta penal, pero cuando la política se muestra incapaz de salir de su círculo vicioso y los valores afectados son tan graves, no hay otra salida que acudir a instancias ajenas a los partidos. La regla de la oportunidad está supeditada a la legalidad y no cabe excepcionar la ley bajo consideraciones políticas. Eso se traduciría en un privilegio.

Los posibles delitos que se podrían imputar son variados. La tipificación de las conductas de los políticos y de los sanitarios o autoridades de este carácter que actuaron materialmente es diversa. Porque, no sólo han podido incurrir en responsabilidad los políticos, sino también aquellos que favorecieron, ordenaron o consintieron la vacunación.

En todo caso, entiendo que podría hablarse de un posible cohecho pasivo impropio, pues, al margen del comportamiento de ambos, se podría haber producido la recepción de una dádiva en consideración al cargo. Y de un posible cohecho en las autoridades que lo permitieron u ofrecieron, nombradas políticamente y deudoras del cargo, siempre provisional.

Adicionalmente, se podría hablar de prevaricación y tráfico de influencias atendiendo a la forma en que se produjo la petición de vacuna. Si se trató de una orden ilícita o si fue una imposición que pudiera traducirse en un acto de influencia derivado de una posición de prevalimiento.

La alegación de aprovechar los sobrantes de las dosis contenidas en los viales no tiene fundamento razonable. Tendría que tener el político la capacidad de estar en el momento exacto en el que el sobrante hubiera de ser desperdiciado. Lo más razonable es que ese dato no fuera cierto. Alegar que ese exceso solo podía tener como destino la basura o la inyección al alcalde no parece un argumento de peso. Que ese exceso se aprovechara en alcaldes, lógicamente llamados con o sin petición previa, con preferencia a personas en riesgo, tampoco es un argumento que se sostenga.

Y, en fin, tampoco es aceptable alegar desconocimiento en quien, por razón de su cargo, se entiende que conoce la ley. Todos sabíamos a quién correspondía vacunar en esta primera fase y, desde luego, en caso alguno a alcaldes y cargos varios. Y menos el de dar ejemplo. No les corresponde a ellos hacerlo y, en todo caso, el que han dado ha sido nefasto.

No podemos, no puede la sociedad ignorar la gravedad de estas conductas, ni taparlas, ni dejar que el tiempo pase. Seguramente estamos ante los hechos más graves sucedidos en los últimos tiempos. Uno políticos ajenos al dolor ajeno que aprovechan su posición y poder para beneficiar su salud sin importarles el daño producido.

No es esta una cuestión política, discrecional y sujeta a la oportunidad. El carácter político de los responsables no constituye causa legal para dejar de perseguir sus posibles responsabilidades. Hay vidas en juego.

Nota. Mis condolencias por el fallecimiento de Miguel Ull. Un buen político y ejemplo de honradez y sensatez.