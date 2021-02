Particularmente los países desarrollados que por antonomasia tienen suficientes recursos y dominan el crecimiento científico de la humanidad debieron prever este fenómeno.

Ahora bien ¿cómo es que el coronavirus (2019nCoV) ha podido extenderse hasta este mundo desarrollado desde un país que ciertamente también goza de un gran desarrollo?

Se estima que la primera causa de la propagación del virus en la capital de Wuhan fuese el presunto incumpliendo de los procedimientos. Pero lo verdaderamente alarmante de la propagación de este mortal virus fue el incumplimiento de los Principios acordados en la Cumbre de Rio de 1992.

El escaso cuidado del medio ambiente en los animales comestibles de esa ciudad, la falta de seguridad alimentaria y el desconocimiento de las autoridades en adoptar las adecuadas y rápidas previsiones estratégicas en la campaña contra la COVID-19, Inconsciencia en cuanto a que la concepción sistémica del medioambiente y su interrelación con los ecosistemas, inducen a las causas del fenómeno, su propagación en ese país y a la comunidad internacional.

Otra de las razones pudo ser un escape involuntario o premeditado para afectar a su competencia y con ella a los países que por su interrelación mantienen vínculos comerciales o financieras, así como por su demografía e interrelación con el mundo. Estas son unas de las causas que las autoridades estudian.

No se debe ignorar que «Los ecosistemas son infinitos, van desde conjuntos elementales a grandes complejos, desde una charca hasta un océano». Sobre la conciencia ambiental y que «todos los animales y particularmente los superiores, actúan sobre su entorno». En correspondencia con el cumplimiento de los Principios de la Cumbre de Río: «Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. como señalaba el catedrático Ramón Martín Mateo Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza» (principio 1). «Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente» (principio 15).

Si cuando se detectó el primer caso de SARS 2002-2003, la Comunidad Internacional, particularmente los países desarrollados con sus potentes laboratorios y su flamante industria farmacéutica, hubiese prestado atención (principio 15), el COVID-19 no sería hoy más que un grave catarro o neumonitis. La rapidez como se ha concebido la vacuna así lo demuestra.

Ahora bien, las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad sanitaria y alimentaria de todos sus ciudadanos.

Observamos que tanto el ébola como el COVID-19 tienen previsiblemente un común denominador la ingestión de animales no controlados ni aprobados por las autoridades sanitarias , por lo que se requiere que las Naciones Unidas establezcan sanciones severas a los gobiernos que no controlen la alimentación saludable de sus ciudadanos o que pongan en peligro a su país y a la comunidad internacional en correspondencia con el cumplimiento de los Principios de la Cumbre de Río: «Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza» (principio 1). «Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente» (principio 15).

Los efectos del ébola, SARS y COVID-19 deben ser un escarmiento para las presentes y futuras generaciones, como expresa el principio 27 de la Cumbre de Río:

Ojalá estas calamidades, unan a las personas de todo el mundo ante estos mortales virus que no tienen ideologías, color, ni fronteras y sólo con la colaboración, la ayuda y el cumplimiento de las fuerzas de la sociedad, gobiernos, ambientalistas y ecologistas, en cumplimiento de uno de sus «mega principios» se puede resolver: la solidaridad.