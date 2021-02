Pido ser el último

No debemos los españoles centrar nuestra mirada en las cincuenta o sesenta personas que se han vacunado contra el covid-19 cuando no les correspondía ni por edad, es decir, personas mayores que residen en residencias, ni por pertenecer al sector sanitario que tanto ha hecho por los españoles durante esta pandemia. La buena noticia es que en España se ha vacunado ya a un millón setecientas mil personas y aunque a todos nos gustaría que esa cifra fuera mayor es lógico pensar que se está en la buena dirección. Una vez se haya vacunado a ancianos y personal médico y por tanto se termine la necesidad de transportar las dosis al lugar donde se encuentran, el resto de personas podrán ser llamadas a los centros de salud donde el proceso será más rápido.

Lo primero que hay que decir al respecto es que el plan de vacunación está perfectamente diseñado y es muy claro. Se compone de un proceso por el cual se prevé vacunar a 15 grupos de personas en varias fases con terminación a principio de junio. Con los retrasos acumulados probablemente se terminará después de verano. Digo esto porque los cargos públicos que han recibido la vacuna cuando no les correspondía, incluso en ocasiones en los primeros días de la puesta en marcha del gran Plan de Vacunación contra el covid-19, han esgrimido la excusa de que sobraban vacunas en los centros de ancianos donde comenzaron a suministrarse. Además, algunos medios de comunicación, o mejor dicho, intervinientes en estos medios como columnistas o tertulianos, han especulado sobre la posibilidad de que las reglas acerca de la vacunación no hayan estado claras y que por eso algunos concejales o alcaldes de poblaciones pequeñas hayan podido vacunarse sin saber que no podían hacerlo. No es cierto. La normativa estaba muy clara y en cualquier caso si de verdad hubiese sobrado alguna dosis se podría haber encontrado fácilmente una persona de edad avanzada para ser vacunado. Pero además el número de vacunas que llega a cada centro de salud está numerado y controlado y, lógicamente, están preparadas y avisadas las personas que van a recibir la vacuna. No sobran vacunas por casualidad ni por accidente.

Se ha dicho también que la ausencia de un plan para vacunar a las más altas autoridades políticas de España, como se ha hecho en otros países, al margen de los quince grupos a los que me he referido antes, podría haber clarificado mejor estos casos de supuestas dudas que se han dado. En primer lugar, cabría pensar qué se estaría diciendo en la mayoría de los medios de comunicación y en las redes sociales si el presidente Pedro Sánchez se hubiese vacunado teniendo en cuenta su responsabilidad. Se diría que para él su vida era más importante que la de cualquier anciano ingresado en una residencia o que se aprovechaba de su cargo para evitar cualquier peligro. Mientras que el hecho de que el actual presidente de los EEUU, Joe Biden, ya se haya vacunado es visto como algo lógico por los ultraliberales españoles, si lo hiciera Sánchez sería visto poco menos que como una conspiración judeo masónica bolchevique.

Sin embargo, creo que el motivo de que Pedro Sánchez tenga que esperar para ser vacunado a que le llegue la hora de acuerdo con su rango de edad supone un éxito del Estado social y democrático de derecho y del sistema sanitario español. La grandeza de nuestra democracia supone que Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, se vacunará al mismo tiempo que yo, un anónimo autónomo, por el simple hecho de que los dos tenemos la misma edad.

Desconozco si las personas que ya se han vacunado cuando no les correspondía y que lo han hecho por razón de su cargo político y no por pertenecer al rango de edad establecido para este momento ni por pertenecer a personal sanitario que está luchando contra la pandemia, habrán oído hablar de esa antigua frase que dice que en caso de desastre o en situación de potencial peligro, los niños, las mujeres y los ancianos deben ser siempre los primeros. Cuando llamen de mi centro de Salud para darme cita para suministrarme la vacuna preguntaré si queda alguien por vacunar de las personas que acabo de mencionar y después haré exactamente lo que me digan. Tal vez esté un poco chapado a la antigua, pero yo sigo creyendo en principios como este. En mi casa, de pequeño, me enseñaron que no había que ser envidioso, ni falso ni reírse de los defectos físicos de los demás. Que no debía ser un tarambana o un arribista y que jamás debía aprovecharme de las desgracias de nadie, ni estar pensando en si los demás tienen más que yo o son más inteligentes. Cada persona es única y vale por sí misma y siempre habrá un momento y un lugar para demostrarse a uno mismo de qué pasta está hecho. Lo normal es que ocurra cuando nadie te ve ni se va a saber cuál ha sido tu comportamiento. También me enseñaron que, en caso de peligro, siendo hombre y joven, había que ser el último en ponerse a salvo después de ayudar a los demás.