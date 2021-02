–La hermana menor de la Muerte.

Trinidad se despertó en una cama que no era la suya. Era de noche, pero por la ventana entraba la claridad suficiente como para vislumbrar la habitación en la que se encontraba, una habitación que enseguida comprendió era la de un hospital y que compartía con otro enfermo, cuya cama estaba a su izquierda. Debía ser un hombre por la forma como roncaba.

No recordaba cómo ni cuándo había llegado allí. Le vino a la mente una serie de breves imágenes como destellos inconexos: su hijo al pie de la cama observándole muy ceñudo; su sirvienta Bernarda con una de sus regordetas manos en un hombro de él y la otra moviendo un rosario; una silueta imprecisa mirándole desde la puerta de la habitación; Asclepio con túnica blanca y apoyado en su bastón con serpientes enrolladas, examinándole en compañía de Higía, la Salud, que se mantuvo alejada de él…

Lo último que recordaba con cierta nitidez era lo sucedido la noche en que halló en el barrio de San Antón a Lauri, la meretriz que debía ayudarle a encontrar a su nieta Eugenia, raptada por las erinias, según el oráculo de una vieja sibila que había consultado cerca de la iglesia de Santa María el día de Todos los Santos.

La había encontrado en la calle, de noche, discutiendo con un joven rubio y fuerte como Aquiles, pero al que llamaban Aquilino, que se fue en cuanto salieron de un bar próximo unos amigos de ella. Lauri le invitó a entrar en el establecimiento para explicarle por qué la estaba buscando y necesitaba su ayuda, pero le costó hacerlo porque dentro de El Pozo del Gallo el ruido era muy intenso. Había mucha gente, sobre todo jóvenes, charlando en voz alta, sentados en la barra o alrededor de mesas, o bailando en una pequeña pista que había en un rincón, junto a una gramola y un reducido escenario de suelo entablado, adornado con cortinas de terciopelo rojo e iluminado con varios focos pequeños pero de luces potentes y de diferentes colores, al que se ascendía por dos escalones de madera.

El escenario fue ocupado sucesivamente por varios grupos que cantaban acompañados de sus instrumentos musicales. Tres chicas que parecían hermanas y vestían trajes pantalón de una sola pieza y color dorado fueron muy aplaudidas y vitoreadas mientras descendían del escenario. Fueron sustituidas por dos muchachas que iban disfrazadas de sirenas, con trajes muy estrechos, plateados y escamosos, cuyas colas arrastraban tras el agujero por el que salían sus pies. Llevaban pelucas del color del mar y sendas guitarras a la bandolera. Una tocaba también la armónica que llevaba sujeta junto a la boca con un hierrecito que rodeaba su cuello. Sus voces sonaron melodiosas, pero el ritmo lento de sus dos baladas no entusiasmó al público.

Aunque Lauri parecía atenta a lo que le contaba Trinidad, incluso divertida, la conversación fue caótica debido al ruido y a las muchas interrupciones. Estaban sentados alrededor de una mesita redonda y acompañados por la mujer del vestido con lentejuelas y el joven que iba armado con una navaja. Lauri se los presentó como sus amigos Elizabet y Aurelico.

Debido a la penumbra en la que se hallaban, el anciano tardó un buen rato en advertir que Elizabet era en realidad un hombre, o al menos así había nacido. Su tono de voz le había parecido algo impuesto, pero fueron sus manos y, sobre todo, la prominencia que había en su cuello lo que delataron su condición sexual, por más que se pintara las uñas y tratara de disimular la nuez con un pañuelo de seda alrededor de la garganta.

Trinidad deseaba que Lauri le facilitase la información que precisaba para encontrar a su nietecita, pero como la muchacha parecía no ser consciente de tenerla, pensó que quizá se había equivocado de meretriz. No obstante, antes de desistir, esperó con paciencia a que ella recordase algo relativo a una niña raptada por las erinias. Mientras tanto, Lauri y sus amigos se mostraron interesados en lo que Trinidad les contaba. Por momentos se manifestaron asombrados, divertidos, incrédulos y hasta irónicos. También el hombretón de brazos tatuados que había salido a la calle en auxilio de Lauri, a quien llamaban Gori y que era el encargado del bar, parecía seguir con atención y de pie cuanto contaba el anciano.

El concurso de canto finalizó y entonces Elizabet se levantó de la mesa y fue al escenario para entregar el premio a las ganadoras, compuesto por una figura de cristal que representaba un jilguero. El jurado, formado por dos hombres y una mujer que ocupaban una de las mesas más próximas al escenario, eligieron como vencedoras a las dos chicas disfrazadas de sirenas, pero la mayoría del público se rebeló, gritando y pataleando, al mismo tiempo que expresaban su preferencia por las tres cantantes ataviadas con trajes dorados, a las que jaleaban con el nombre artístico de Acalántides.

El alboroto fue creciendo pese a los esfuerzos que hicieron Gori y las camareras para calmar los ánimos. Los miembros del jurado insistieron en que las ganadoras eran las sirenas y exigieron a gritos que Elizabet les entregara el premio, pero muchos de los asistentes siguieron protestando e incluso algunos se exaltaron hasta el extremo de golpear las mesas. Unos pocos, ebrios, arremetieron contra los jurados, a quienes defendió Gori. Entonces se inició una pelea.

–¿Qué pasa? –preguntó Lauri, alarmada.

–Parece el juicio de Panides –dijo Trinidad, empleando una expresión antigua que hacía mención al juez que hubo de elegir entre Hesíodo y Homero.

–No lo sé, pero no me gusta. Entre los más violentos he reconocido a un par de amigos de Aquilino –advirtió Aurelico, antes de ir en ayuda de Gori.

La trifulca aumentó hasta convertirse en una riña tumultuaria, con sillas volando, puñetazos y enfrentamientos con navajas o botellas rotas.

Como la mayoría de los clientes, Trinidad y Lauri se apresuraron a salir del Pozo del Gallo. Dentro se quedaron al menos una docena de hombres peleándose.

–Estoy pensando que tal vez sí que sepa algo que pueda tener alguna relación con la desaparición de su nieta. Si quiere podemos ir a mi piso. Está aquí cerca.

Trinidad aceptó esperanzado la oferta de Lauri y ambos marcharon por la calle Pozo. Faltaban unos minutos para la medianoche.

Al llegar al cruce con la calle Empecinado un Dodge Charger de color pistacho frenó bruscamente delante de ellos. De la puerta del copiloto se apeó Aquilino; de la del piloto salió un hombre muy corpulento, de pelo engominado y vestido con traje de pana.

Lo que sucedió a continuación estaba muy deslavazado en la memoria de Trinidad. Lauri quiso huir, pero se lo impidió Aquilino, que la atrapó primero por la gabardina y luego por la cabellera. Ella gritó y Trinidad intentó ir en su ayuda, pero se tropezó con Automedonte, el auriga de Aquiles, quien le gritó como Esténtor al tiempo que le empujaba con sus enormes manos. No obstante, Trinidad trató de llegar hasta la muchacha, que luchaba inútilmente por liberarse, pero entonces sintió una punzada muy aguda en el costado izquierdo, seguida de un dolor cada vez más intenso. Bajó la cabeza y vio su sangre manando a través del abrigo.

Mientras Automedonte se alejaba de él empuñando aún la navaja en su mano derecha, Trinidad sintió cómo las fuerzas le abandonaban hasta el desfallecimiento.

Y ahora se había despertado en un hospital, de noche y acompañado por otro paciente que roncaba con fuerza. Desconocía cuanto tiempo llevaba en ese lugar.

Aunque no llevaba puestos los quevedos, sus ojos se habían acostumbrado ya a la escasa claridad que entraba por la ventana y pudo ver con mayor nitidez la cama de su compañero de habitación. Estaba boca arriba y tenía en su brazo derecho un gotero cuya bolsita de plástico colgaba de una percha metálica que había junto a la cabecera de su cama. Trinidad estaba en la misma postura, pero no tenía puesto ningún catéter.

Trató de incorporarse para ver qué era lo que había sobre una mesita cercana, pero sintió un fuerte dolor en la cabeza y otro aún más intenso en el costado izquierdo. Tocándose cuidadosamente con las manos, descubrió que tenía una venda adherida en el lugar donde recordaba haber sido acuchillado, un poco por encima de la cadera, y también una pequeña calva junto a la coronilla, donde tenía pegado una especie de apósito.

Entonces ocurrió algo que le sobrecogió de tal modo que casi dejó de respirar.

Por la puerta entró despacio y sigilosamente una figura femenina oscura y desconocida, que muy pronto dejó de serlo por cuanto él supo identificarla por causa de su inquietante sonrisa y su mirada profunda y turbadora.

–Medea… –susurró el anciano con asombro y sin poder apartar la mirada de aquel rostro otrora hermoso, pero que ahora exhibía los rasgos terribles de su impiedad, de los crímenes cometidos tras la locura causada por el perjurio de Jasón, incluidos los asesinatos de sus propios hijos.

La hechicera se detuvo a los pies de la cama de Trinidad y se le quedó mirando fijamente. Con un murmullo que semejaba el cascabeleo de un crótalo, le advirtió:

–Me han encargado que te aconseje lo siguiente: deja de buscar a la niña; está ya donde le corresponde estar, un lugar del que no podrá regresar. Si aceptas este consejo, usaré mi magia para curarte, incluso te rejuveneceré como hice con el viejo Anquises; pero si persistes en buscarla, si te muestras contumaz, haré que te consuma el más atroz de los fuegos.

Un silencio respetado incluso por el roncador se mantuvo durante un tenso e indeterminado espacio de tiempo, mientras las miradas de Trinidad y Medea se enfrentaban con desigual intensidad. Hasta que los ojos grises del anciano se empañaron y sus labios balbucearon:

–¿Quién te envía?

–La hermana menor de la Muerte.

Medea regresó con paso lento y silencioso a la puerta de la habitación, pero antes de salir volvió su mirada a Trinidad al tiempo que le decía:

–Estás avisado.

Trinidad tardó unos minutos en reaccionar. Más que meditar, esperó un tiempo prudencial para cerciorarse de que la terrible hechicera se había ido y no escuchaba ruido alguno que evidenciara la presencia cercana de nadie, además del enfermo que dormía en la cama de al lado, cuyos ronquidos volvían a oírse como llamadas de un gamo a las hembras en celo.

Asumiendo los sabios consejos clásicos de que a los osados sonríe la fortuna y de que en la adversidad hay que elegir la vía temeraria, Trinidad decidió incorporarse de la cama pese a los dolores que le laceraban. Con sigilo y determinación se vistió con la ropa que la previsora Bernarda había dejado preparada en un armarito, incluidos los quevedos. Luego salió de la habitación y recorrió el solitario corredor hasta la escalera que llevaba al vestíbulo, donde no se cruzó con nadie. Antes de atravesar la puerta de la calle vio un reloj-calendario adosado en una pared que marcaba las 3 horas y 16 minutos de la mañana del miércoles 11 de noviembre de 1970.

