Políticos, curas... ¿el siguiente?

Cuando todavía estábamos recuperándonos de la sorpresa e indignación por destaparse que alcaldes, diputados y concejales se habían colado para ponerse la vacuna, por delante del personal sanitario y de los residentes de los geriátricos, llega el turno de con la Iglesia hemos topado. De verdad que no salgo de mi asombro al enterarme de que el obispo de Orihuela-Alicante también ha dado una patada a los diez mandamientos y se salta de golpe y porrazo unos cuantos (no cometerás actos impuros o no codiciarás los bienes ajenos).

Y en lugar de salir a pedir perdón, resulta que Jesús Murgui sostiene que no ha buscado «ningún trato de favor sanitario», sino que ha cumplido el protocolo prescrito». ¿Les suena? Lo que nos faltaba, políticos y curas sosteniendo las mismas pobres y baratas excusas.

Y no contentos con eso, tienen en casa a un cura negacionista que se dedica a oficiar misa sin mascarilla por cuantas iglesias tiene a bien, que para eso es el siervo de Dios en la tierra; entre ellas, el monasterio de la Santa Faz, donde casualmente se han contagiado nueve monjas de clausura tras su paso por el convento.

Así que tenemos al prelado Murgui, que consideraba que no debe pedir perdón por colarse para ponerse la vacuna, que estará tan tranquilo en su púlpito pensando que la Iglesia es como la Monarquía, inviolable, al tiempo que calla ante las actividades que lleva a cabo su subalterno.

Después de esto, ¿qué nos queda, Señor? Ilumíname en estos momentos de oscuridad en los que me he vuelto una descreída y he perdido la fe en algunos.

Amén.