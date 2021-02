Mañana, fotosíntesis

Ayer, sonando el timbre del cambio de clase, me encontré bajando de la sala de profesores con destino a un aula de 2º de bachillerato. Bajo la mascarilla, no pude evitar esbozar una pequeña sonrisa. En la clase anterior había comenzado un tema nuevo, la biosfera, un tema que habla sobre los seres vivos, la vida en el planeta tierra; tema apasionante donde los haya. Como introducción habíamos hablado de todo: de lo divino, de lo humano, de cómo la vida lucha por mantenerse “viva”, los orígenes de esta y cuáles son los mecanismos para extraer la energía que permita mantener estructuras antinatura. En definitiva, me atrevo a decir, y me arriesgo mucho, que fue una clase en la que pudimos disfrutar “todos”.

Que no tendría una continuidad, un suma y sigue en la explicación del día anterior, me di cuenta nada más entrar por la puerta del aula; eran los mismos alumnos, pero era otra clase. En el ambiente se respiraba un aire, si no festivo, sí de relajación, de aquellos que acaban un trabajo y necesitan un tiempo antes de comenzar otro. Y es que cercanos a la segunda evaluación, nuestros alumnos andan de examen tras examen y cuando acaban uno de ellos, a veces, les cuesta cambiar de registro; todo dentro de la normalidad en un aula a lo largo del curso. Terminadas las tareas rutinarias antes de comenzar la clase, cogí la tiza y comencé recordando dónde nos habíamos quedado el día anterior, al tiempo que María levanta la mano y me dice: “Antonio, ¿por qué hoy no hablamos de algo más interesante que la fotosíntesis?”. Me giro de la pizarra, con calma y haciéndome un poco el ofendido, les cuestiono: “¿qué puede haber más interesante que la fotosíntesis?”. Apenas acabada mi interrogante, veo que Federico alza la mano y dice: “Profe, ¿viste la isla de las tentaciones?” …. Y sí, reconozco que estuvimos hablando un tiempo, poco, del reality show que emite una cadena privada. Bueno, más que hablar me explicaron la dinámica del programa, explicaciones que ahora no voy a valorar y sinceramente, apenas recuerdo.

Tras unos minutos de risas, de comentarios chistosos y de relajación; parecía que estábamos encontrando el punto adecuado para continuar con la fotosíntesis. Por segunda vez, me giré hacia la pizarra, con la tiza en mano, cuando de reojo veo que Paco levanta la mano y sin esperar, repantigado como estaba en su silla, pregunta: “Y tú, Maestro, ¿qué opinas de que los YouTubers se hayan ido a Andorra para no pagar tantos impuestos?”. El rumor, el murmullo que recorrió toda la clase ante la satisfacción con el tema planteado por su compañero, ya me auguró la poca esperanza de continuar con la explicación del tema. Para mis adentros, con un profundo suspiro de resignación, pensé: “vaya, con la iglesia hemos topado, nos toca hablar de El Rubius”.

Rubén Doblas Gundersen, el malagueño más conocido como “El Rubius”, es un video productor en la plataforma YouTube, que con apenas 31 años y con casi 40 millones de suscriptores, es el youtuber con más suscripciones del país. Se dedica a comentar videojuegos de forma humorística y que en la actualidad ha aumentado su fama mediática al anunciar el cambio de su residencia fiscal a Andorra. El tema del youtuber desató las pasiones de mis alumnas y alumnos. Fue como un clamor en toda la clase con gestos de aprobación e incluso con aplausos que daban validez y entendimiento a la decisión de “El Rubios” de no cumplir con sus obligaciones fiscales en España, donde tiene la mayoría de sus multimillonarios negocios. Con argumentos como que en España se pagan muchos impuestos, que no podemos decidir en qué se debe gastar el dinero recaudado, que el dinero público en nuestro país se despilfarra, el convencimiento generalizado de que ellos no van a tener una pensión y la certeza, siempre según ellos, de que los autónomos son los que mantienen España y son los peores tratados, amenizaron un buen rato la clase.

La cercanía de la información en las aulas gracias a internet les permitió que en apenas unos minutos me mostraran la entrevista que Susana Griso le hizo al youtuber el pasado cuatro de febrero. Mientras mis alumnos escuchaban y admiraban a su “héroe” yo no salía de mi asombro al comprobar que los argumentos expuestos por el “El Rubios” coincidían con comas incluidas, con los expuestos por mis chicos y chicas. Habían hecho suyas las explicaciones y justificaciones de su ídolo, al cual defendían incondicionalmente ante los supuestos ataques de la presentadora.

Algo está cambiando en nuestra sociedad, que seguro que la pandemia lo está precipitando. Sabemos que la historia se escribe día a día, luego son los historiadores, bajo sus criterios, los que plasman su resumen en los libros de texto. Pero, mientras nuestros adolescentes se preparan para votar por primera vez, los dirigentes del PP y del PSOE vuelven, en plena pandemia, al pasado y a tirarse los trastos a la cabeza buscando votos, otra vez con el caso Bárcenas o con las elecciones catalanas, temas que a mis alumnos, y no creo que sea exclusivo de ellos, no les interesa lo más mínimo. Ellos se sienten incomprendidos y muy alejados de los políticos a los que no me atrevo a poner cómo los califican, mientras buscan quién los representen en las redes sociales. Pero nuestros políticos tampoco ayudan mucho, ellos siguen gestionando, dando la espalda a las preocupaciones, al día a día de los que son sus futuros valedores, sus futuros votantes, los chicos y chicas de 17 y 18 años. En fin; mañana será otro día, mañana seguiré con la fotosíntesis.