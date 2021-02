Deslenguados

Son un misterio y no solo para mí las razones de alta política que llevaron a Borrell a la encerrona donde no solo España sino toda la UE recibieron una patada en la boca del ministro ruso, deslenguado, descortés e ignorante como son los gobernantes que actúan sin aval democrático. Es encomiable que la UE se preocupe por la suerte de Navalny, quien valientemente tras el oscuro intento de asesinato ha tenido la temeridad heroica de volver a su país. –Compárelo el amable lector con el prófugo en Waterloo- Encarcelado inmediatamente el opositor ruso, el mundo democrático reclama su libertad, por más que se sepa que eso no va a ocurrir pues no es prioridad de los actuales mandatarios de Rusia el respeto de los derechos humanos. Con todo, esta ignorante no entiende que las exigencias en favor del represaliado no contaran con cauces más oportunos que meterse en la caverna del oso para escuchar disparates de su boca. De modo casi pusilánime calló Borrell, aunque ignoro si por eso tantos diputados europeos han pedido su dimisión.