La corbata y la moda pospandemia

He leído que la firma de productos de lujo Loewe -ahora en la multinacional francesa LVMH- ha descatalogado la venta de corbatas por la falta de demanda. Si eso incluye lazos y pajaritas, mi amigo Carlos tiene un problema para encontrar nuevos complementos a su estilo de vestir. Luis XIV de Francia se empeñó en lanzar la corbata como auténtico distintivo de clase y ahora no tiene demanda como artículo de lujo. Esta semana también los diputados maoríes, minoría indígena de Nueva Zelanda, han exigido que no sea obligatoria para sus señorías en el Parlamento de Nueva Zelanda, por ser un exponente de la época colonial. Si la indumentaria servía inicialmente para proteger el cuerpo de las variaciones medioambientales, la actual moda tiene además un contenido comunicativo de excepcional calado social, y es un soporte para transmitir mensajes. Cada terremoto social refleja su moda. La indumentaria, con la ornamentación, se convierte en portavoz de la cultura de los pueblos y del lugar en la escala social.