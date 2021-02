Les confieso que estoy asistiendo atónita a la procesión de obispos, arzobispos eméritos, canónigos ¡y hasta del secretario particular de un prelado con solo 46 años! que no han reparado en hacer trampas para vacunarse contra el covid. Yo, que siempre había creído que los santos padres de la Iglesia venían a ser algo así como el capitán y la orquesta del Titanic juntos, que anteponían la salvación de sus ovejas a la suya propia y que su reino, además, no era de este mundo, resulta que los hay que no han tenido problema en pasarse todos sus mandamientos por el forro de la sotana para, antes que la vida eterna, asegurarse la terrenal. Con la incertidumbre que ese mensaje debe acarrear a los creyentes.