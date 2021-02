Leonor, la princesa de Gales

Es fácil coincidir en que Leonor no puede aprender nada bueno en España, de ahí que La Zarzuela lance el mensaje diáfano de que triunfar en este país a lo grande exige un alejamiento radical. El gasto superlativo de matrícula y apoyo estatal a la princesa no ofende a las clases medias que a nadie preocupan, sino a los sectores pudientes machacados por la pandemia. Los privilegiados españoles están retirando con apuro a sus retoños de los centros elitistas, por falta de fuelle económico. Ya no pueden pagarse un bachillerato de ochenta mil euros, a diferencia de su Rey.

Justificar la elección del centro galés por la formación previa en sus aulas de monarcas belgas y holandeses no solo ofende la memoria de los tercios de Flandes. Demuestra de nuevo la insensibilidad respecto de la pandemia, que establece una fractura con cualquier acontecimiento previo a 2020. Sin el virus de por medio, a nadie le extrañaría que la heredera frunciera el entrecejo ante la mera hipótesis de sacrificarse a un colegio español de lujo. En cuanto al escándalo de que TVE haya sintetizado la diáspora regia con exactitud, todo castigo se queda corto. España no se merece una televisión pública que no le mienta, el Ente debe mantener la más estricta mendacidad.