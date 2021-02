No diré, como ha apuntado Salvador Illa, que el documento firmado por los partidos independentistas comprometiéndose a no pactar “en ningún caso” con el PSC sea la “foto de Colón del independentismo”. Constataré que se han ahorrado hacerlo ante notario, como lo hizo en su día Artur Mas con el PP. El documento, en todo caso, es un pacto de desgobierno: no se han puesto de acuerdo a la hora de gobernar y sí lo hacen ahora para vetar una alternativa transversal de gobierno. La ‘vía amplia’ que auspiciaba ERC se ha convertido en ‘vía estrecha’.

En este contexto, la Catalunya empatada consigo misma puede reproducirse en las urnas. El politólogo Oriol Bartomeus lo ha sintetizado en su artículo ‘La gran rasa’ (‘La gran zanja’), publicado en 'Política&Prosa'. Explica que una gran zanja divide las preferencias electorales de unos y de otros: “Son pocos los que se atreven a cruzarla. Según la encuesta preelectoral del CEO, menos de 100.000 electores traspasarían esta frontera”. Los que están dispuestos a cruzar la zanja, en un sentido u otro, “representan un raquítico 1,7% del total del censo”.

Este escenario –dos espacios electorales prácticamente impermeables– es uno de los resultados de casi una década de proceso y antiproceso independentista. Antes había un centro de gravedad, en expresión de Isidre Molas, que pugnaba por la centralidad: “CiU, desde el centro de pertenencia catalán, y el PSC, desde el centroizquierda dual”. “Ya no hay un centro de gravedad que atrae las fuerzas políticas y las obliga a adoptar posiciones híbridas, mestizas. Ahora es todo lo contrario. Para ganar hay que mostrarse como el más puro del mismo espacio, el más duro, el más inflexible”, concluye certeramente Bartomeus.